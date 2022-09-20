Бельгия хочет предоставить Украине больше оружия и помочь с разминированием, – Кулеба
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в США. Он встретился с бельгийской коллегой Хаджой Лабиб.
Об этом Кулеба написал 19 сентября в твиттере. Он примет участие в Генасоблее ООН.
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"Бельгия намерена прислать Украине больше оружия и активизировать работу по разминированию. Я проинформировал министра иностранных дел Лабиб о Киевском договоре по безопасности. Мы также согласились, что россия должна отвечать за преступление агрессии против Украины", – написал министр.
Чего ждать от Генассамблеи ООН
Президент Владимир Зеленский назвал Генассамблею ООН важным событием для Украины, чтобы подготовить несколько резолюций. В частности, найти правильный механизм, которого пока нет, и поддержать резолюцию о возврате и возмещении денег от захватчиков. Кроме этого, необходима резолюция по созданию специального военного трибунала против преступников, совершавших зверства в Украине.
Зеленский накануне утвердил список людей, представляющих Украину на сессии. Следовательно, в США поедут 9 представителей. Сам президент сможет выступить онлайн на открытии события.
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