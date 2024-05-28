Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16: первые прибудут до конца года
Источник:7sur7
В Бельгии объявили, что предоставят Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты уже должны быть поставлены до конца этого года.
Это обязательство будет оформлено в двустороннем соглашении о безопасности, которое планируют подписать во вторник в Брюсселе во время визита президента Владимира Зеленского. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб.
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Что известно об F-16 от Бельгии
Бельгия объявила о намерении поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. По словам Лабиб, первые самолеты должны прибыть до конца этого года.
Это обязательство будет официально закреплено в соглашении, которое подпишут в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.
Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами со своих складов для вооружения F-16.
Госпожа Лабиб отметила, что поддержка Киева является критически важной для остановки Владимира Путина и обеспечения безопасности европейских стран, включая Бельгию. Она подчеркнула, что, если не остановить агрессию, российские танки могут однажды оказаться в Брюсселе.
F-16 для Украины: последние новости
- Нидерланды пообещали передать Украине 24 самолета F-16. Десять украинских военных специалистов уже прошли обучение по обслуживанию этих самолетов в Нидерландах.
- Также известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила обучение на американских истребителях F-16 на военной базе в США.
- В то же время западные СМИ сообщают, что Украина может получить достаточно старые истребители, поскольку речь не идет о передаче новейшего оружия. Разные страны уже обязались помочь украинским Воздушным силам, поэтому F-16 могут быть различных модификаций.