Бельгия передаст Украине 30 самолетов F-16: первые прибудут до конца года

В Бельгии объявили, что предоставят Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты уже должны быть поставлены до конца этого года.

Это обязательство будет оформлено в двустороннем соглашении о безопасности, которое планируют подписать во вторник в Брюсселе во время визита президента Владимира Зеленского. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб.

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Что известно об F-16 от Бельгии

Бельгия объявила о намерении поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. По словам Лабиб, первые самолеты должны прибыть до конца этого года.

Это обязательство будет официально закреплено в соглашении, которое подпишут в Брюсселе во время визита президента Украины Владимира Зеленского.

Министерство обороны Бельгии также планирует обеспечить Украину боеприпасами со своих складов для вооружения F-16.

Госпожа Лабиб отметила, что поддержка Киева является критически важной для остановки Владимира Путина и обеспечения безопасности европейских стран, включая Бельгию. Она подчеркнула, что, если не остановить агрессию, российские танки могут однажды оказаться в Брюсселе.

F-16 для Украины: последние новости

Нидерланды пообещали передать Украине 24 самолета F-16. Десять украинских военных специалистов уже прошли обучение по обслуживанию этих самолетов в Нидерландах.

Также известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила обучение на американских истребителях F-16 на военной базе в США.

В то же время западные СМИ сообщают, что Украина может получить достаточно старые истребители, поскольку речь не идет о передаче новейшего оружия. Разные страны уже обязались помочь украинским Воздушным силам, поэтому F-16 могут быть различных модификаций.

Бельгия присоединилась к "коалиции F-16" в прошлом году вместе с Нидерландами, Данией и Норвегией. Сначала Бельгия занималась только обучением, технической и материально-технической поддержкой. Однако осенью прошлого года правительство решило также предоставить Украине определенное количество самолетов, как только получит первые истребители F-35.