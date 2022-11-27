В Киеве встретили главу МИД Бельгии, незаконно находившейся в Крыму

Президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Лябиб Бельгии в Киеве. Ранее визит не согласовывали из-за незаконной поездки бельгийской чиновницы в оккупированный Крым.

О поездке в Украину министр иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб сообщила 26 ноября. Она отметила, что остается с украинским народом.

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"Перед началом зимы Бельгия поддерживает украинцев, оказывая дополнительное военное оборудование и гуманитарную помощь", – сказала Лябиб.

Министр приехала в Украину вместе с премьером Александром де Кроо.



Бельгийская делегация в Киеве / Фото с твиттера Аджи Лябиб



Лябиб приехала в Украину / Фото с твиттера Аджи Лябиб

Детали визита

Лябиб встретилась с главой Центра гражданских свобод Александрой Романцовой, которая в этом году получила Нобелевскую премию мира. Они обсудили помощь Бельгии в сборе улик российской агрессии.



Встреча с Александрой Матвийчук / Фото с твиттера Аджи Лябиб

В рамках визита министр побывала в Буче и Бородянке на Киевщине и увидела последствия российской оккупации.

Сотни мирных жителей были убиты русскими войсками в Буче, городе, символизирующем позор войны. Эти преступления документированы. Восстановление также нуждается в борьбе с безнаказанностью, – написала Лябиб.

Кроме этого, министр встретилась с детьми. Она отметила, что Бельгия поддерживает мероприятия, организуемые для маленьких украинцев.

Министр МИД Бельгии посетила Киевщину / Фото с твиттера Аджи Лябиб

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