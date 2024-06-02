HIMARS впервые ударили по России: военный обзор от Свитана
Россияне жалуются из-за атак дронами и якобы из РСЗО HIMARS. Независимые аналитики заявили, что на территории Белгородской области обнаружили обломки ракет к HIMARS. Однако дальности этих снарядов недостаточно для ударов по России.
В ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, что удары наносили 80-километровыми ракетами М31. Накануне США официально разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России в районе Харькова.
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Для работы по России HIMARS недостаточно
Военный эксперт убежден, что дальность этих ракет для ударов по России недостаточна. Дело в том, что 80-километровые снаряды не достанут до российских установок С-300. Их оккупанты располагают в 100 километрах от Харькова.
Чтобы их достать нужны ATACMS. Хотя бы 100 миль, чтобы накрыть пусковые установки С-300 и С-400. С-400 еще дальше могут стоять,
– подчеркнул полковник запаса.
Как дожать США
Свитан убежден, что вопрос не решен и надо дальше давить именно на Белый дом, чтобы ВСУ позволили использовать ATACMS для ударов по России. Речь идет о непосредственно президенте Джо Байдене, госсекретаре Энтони Блинкене, советнике президента по нацбезопасности Джейке Салливане и директоре ЦРУ Уильяме Бернсе.
"Оптимальный вариант – подключать еще европейские структуры и лидеров, вплоть до показательного использования их оружия", – подчеркнул военный эксперт.
Как ВСУ побили рекорд по уничтожению российской артиллерии
В мае ВСУ побили рекорд по уничтожению вражеской артиллерии – 1160 единиц. Свитан объяснил, что ликвидация российских установок идет во время контрбатарейной борьбы. Сейчас есть достаточное количество боеприпасов на опасных направлениях, а также FPV-дроны.
Также помогла авиация. Сейчас наша армейская авиация усилила работу по российской артиллерии. Плюс группы ССО, которые выполняют задачи в тылу противника, наводя и корректируя огонь. То есть комплексный подход к боевым действиям, особенно на Харьковском направлении. Это уже видно и дает результаты,
– подчеркнул полковник запаса.
Это отслеживается как в ликвидации техники, так и живой силы.
В российском Белгороде было горячо ночью
- Ночью 2 июня в Белгороде жаловались на атаку дронов, а на утро там объявили о ракетной опасности. Российские телерам-каналы писали якобы работала знаменитая "пе-ве-о".
- Местные жители заявляли, будто находили на улицах обломки дронов и ракет.
- Российские власти сообщили, что в городе есть повреждения различной степени. В то же время жертв и пострадавших в результате ночных взрывов и падения обломков – нет.