HIMARS впервые ударили по России: военный обзор от Свитана

Россияне жалуются из-за атак дронами и якобы из РСЗО HIMARS. Независимые аналитики заявили, что на территории Белгородской области обнаружили обломки ракет к HIMARS. Однако дальности этих снарядов недостаточно для ударов по России.

В ежедневной сводке для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, что удары наносили 80-километровыми ракетами М31. Накануне США официально разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России в районе Харькова.

К теме Мощно уничтожает российские склады с боеприпасами: все о системе HIMARS, которая бьет сверхточно в цель

Для работы по России HIMARS недостаточно

Военный эксперт убежден, что дальность этих ракет для ударов по России недостаточна. Дело в том, что 80-километровые снаряды не достанут до российских установок С-300. Их оккупанты располагают в 100 километрах от Харькова.

Чтобы их достать нужны ATACMS. Хотя бы 100 миль, чтобы накрыть пусковые установки С-300 и С-400. С-400 еще дальше могут стоять,

– подчеркнул полковник запаса.

Как дожать США

Свитан убежден, что вопрос не решен и надо дальше давить именно на Белый дом, чтобы ВСУ позволили использовать ATACMS для ударов по России. Речь идет о непосредственно президенте Джо Байдене, госсекретаре Энтони Блинкене, советнике президента по нацбезопасности Джейке Салливане и директоре ЦРУ Уильяме Бернсе.

"Оптимальный вариант – подключать еще европейские структуры и лидеров, вплоть до показательного использования их оружия", – подчеркнул военный эксперт.

Как ВСУ побили рекорд по уничтожению российской артиллерии

В мае ВСУ побили рекорд по уничтожению вражеской артиллерии – 1160 единиц. Свитан объяснил, что ликвидация российских установок идет во время контрбатарейной борьбы. Сейчас есть достаточное количество боеприпасов на опасных направлениях, а также FPV-дроны.

Также помогла авиация. Сейчас наша армейская авиация усилила работу по российской артиллерии. Плюс группы ССО, которые выполняют задачи в тылу противника, наводя и корректируя огонь. То есть комплексный подход к боевым действиям, особенно на Харьковском направлении. Это уже видно и дает результаты,

– подчеркнул полковник запаса.

Это отслеживается как в ликвидации техники, так и живой силы.

В российском Белгороде было горячо ночью