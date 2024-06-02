У щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що ударів завдавали 80-кілометровими ракетами М31. Напередодні США офіційно дозволили Україні використовувати HIMARS для ударів по Росії в району Харкова.
До теми Потужно нищить російські склади з боєприпасами: все про систему HIMARS, яка б'є надточно в ціль
Для роботи по Росії HIMARS недостатньо
Військовий експерт переконаний, що дальність цих ракет для ударів по Росії є недостатньою. Річ у тім, що 80-кілометрові снаряди не дістануть до російських установок С-300. Їх окупанти розташовують за 100 кілометрів від Харкова.
Щоб їх дістати потрібні ATACMS. Хоча б 100 миль, щоб накрити пускові установки С-300 та С-400. С-400 ще далі можуть стояти,
– наголосив полковник запасу.
Як дотиснути США
Світан переконаний, що питання не розв'язане й треба далі тиснути саме на Білий дім, щоб ЗСУ дозволили використовувати ATACMS для ударів по Росії. Мовиться про безпосередньо президента Джо Байдена, держсекретаря Ентоні Блінкена, радника президента з нацбезпеки Джейка Саллівана та директора ЦРУ Вільяма Бернса.
"Оптимальний варіант – підключати ще європейські структури та лідерів, аж до показового використання їхньої зброї", – підкреслив військовий експерт.
Як ЗСУ побили рекорд зі знищення російської артилерії
У травні ЗСУ побили рекорд зі знищення ворожої артилерії – 1160 одиниць. Світан пояснив, що ліквідація російських установок йде під час контрбатарейної боротьби. Зараз є достатня кількість боєприпасів на небезпечних напрямках, а також FPV-дрони.
Також допомогла авіація. Зараз наша армійська авіація посилила роботу по російській артилерії. Плюс групи ССО, які виконують завдання в тилу противника, наводячи та корегуючи вогонь. Тобто комплексний підхід до бойових дій, особливо на Харківському напрямку. Це вже видно й дає результати,
– підкреслив полковник запасу.
Це відстежується як у ліквідації техніки, так і живої сили.
У російському Бєлгороді було гаряче вночі
- Уночі 2 червня у Бєлгороді бідкалися на атаку дронів, а на ранок там оголосили про ракетну небезпеку. Російські телерам-канали писали нібито працювала славнозвісна "пе-ве-о".
- Місцеві мешканці заявляли буцімто знаходили на вулицях уламки дронів і ракет.
- Російська влада повідомила, що у місті є пошкодження різного ступеня. Водночас жертв і потерпілих унаслідок нічних вибухів і падіння уламків – немає.