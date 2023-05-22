Российские добровольцы говорят об "освобождении" Козинки и других поселков: показываем на карте
На территории Белгородщины российские добровольцы начали операцию по созданию "полосы безопасности". Собственно, они уверяют, что им уже удалось продвинуться в районе таких населенных пунктов, как Козинка, Грайворон и Гора-Подол.
В понедельник, 22 мая, с утра у оккупантов в Белгородской области было тревожно. Сначала начал цвести "хлопок", вскоре "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" сообщили, что пересекли границу, а в ГУР констатировали, что началась операция по созданию "полосы безопасности". Какие именно населенные пункты удалось освободить добровольцам – смотрите в этом материале 24 Канала.
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Россия будет свободной!
Собственно, в телеграм-канале легиона "Свобода России" около 13:55 констатировали, что освободили Козинку в Белгородской области и передовые отряды зашли в Грайворон.
Дорога от Козинки в Грайворон: смотрите на карте от Google maps
В 15:35 в легионе заявили, что населенный пункт Гора-Подол также под их королем, а вот Грайворон "Свобода России" и РДК начали штурмовать.
Где расположен населенный пункт Гора-Подол: ищите на карте от Google maps
Очевидно, это не все достижения русских добровольцев. Следует ожидать больше новостей о городах и селах, которые будут присоединяться к "полосе безопасности".Обратите внимание! В Украинской разведке отмечали, что ни один украинский военный не участвует в этой операции. К ней привлечены только добровольческие батальоны, состоящие из россиян.
Другая важная информация
- Началось все со взрывов в разных городах и "хлопка" на ККП вблизи границы Белгородщины. Впоследствии также появилось видео, на котором видно, как танк въезжает в этот регион на западе России
- В то же время российские добровольцы опубликовали ролик, на котором они впереди знаков с названиями таких населенных пунктов, как Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка в Белгородской и Брянской областях.
- И если бы не хотелось российским властям заявить, что "все под контролем" – кажется, что это совсем не так.