Украинские военные не участвовали в рейде в Белгородской области, – NYT
Источник:New York Times
Утром 22 мая российские добровольцы вошли на территорию Белгородской области. Заметим, что в России еще и украинский след нашли. Но чиновники опровергли эти упреки со стороны Кремля.
Журналисты, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника, сообщили обратное. По его словам, защитники Украины не участвовали в рейде легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса, который начался 22 мая в Белгородской области.
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Украинцы обороняли границу Украины
Издание NYT он назвал роль украинских защитников. По его словам, они "в основном действовали как поддержка". Наши военные занимались обороной украинской границы в районе рейда. Это они делали на случай, если враг захочет совершить контратаку.
Чиновник, общавшийся на условиях анонимности, отметил, что российские добровольцы также понесли потери во время операции. В то же время, следует отметить, что они не повлияли на боеспособность ни РДК, ни легиона "Свобода России".
Вместо этого следует обратить внимание на заявления российской пропаганды. В Кремле кичились, что "уничтожили более 70" бойцов. Более того, оккупанты стремятся выдать их за граждан Украины.
Заметим, что в OSINT-проекте Oryx, ссылаясь на существующие фото, заявили, что:
- Россия потеряла в Белгородской области один БМП;
- российские добровольцы – восемь единиц техники.
В то же время в "Свободе России" отметили, что им удалось уничтожить мотострелковую роту, а также несколько единиц техники. В РДК также отрицают, что потеряли технику во время проведения операции.
"Цезарь", боец легиона "Свобода России", отметил, что "это первая операция легиона на территории России, и масштабы наших действий будут только увеличиваться".
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- Отметим, что 22 мая с самого утра РДК и легион "Свобода России" проводили операцию. Добровольцы заявили, что им удалось полностью освободить Козинки. Также они вошли в Грайворон и начали штурм населённого пункта.
- После этого власти региона объявили о начале контртеррористической операции "Эдельвейс". Губернатор Гладков отметил, что большинство жителей Грайворонского округа сбежали.
- Интересно, что уже на следующий день режим контртеррористической операции был отменен. Оккупанты кичились, что им якобы удалось "отбросить" добровольцев в Украину. В РДК и легионе отмечают, что боевые действия продолжают идти.
- Добавим, что 22 мая ситуацию прокомментировали в ГУР МО. Представитель Андрей Юсов отметил, что в Белгородской области РДК и легион "создают полосу безопасности", чтобы защитить мирное население Украины. Он также подчеркнул, что в рейде принимают участие исключительно россияне.