В Белгородской области тревожно: там уже есть флаги легиона "Свобода России" и БНР

В Белгородской области тревожно с ночи на 22 мая. Уже днем бойцы легиона "Свободы России" опубликовали кадры, на которых виден их флаг.

Кроме того, в сети распространили фото с флагом Белгородской народной республики. Следует отметить, что в сети уже распространили видео, на котором заметно, как на Белгородщину заезжал танк и горел пункт ФСБ, пишет 24 Канал.

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Какие флаги виднеются в Белгородской области

Первые флаги свободной России встретили рассвет над "освобожденными" городами. Поднимайте флаги в своих городах,

– заявил легион "Свобода России".

Они также заверили, что свобода уже близко и показали флаги, вероятно, висящие в Белгородской области.

Флаги легиона "Свобода России" / Фото из их телеграмм-канала

Также легион обратился к местным жителям приграничных регионов России с призывом:

оставаться дома;

не сопротивляться;

не бояться.

Мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях. Свобода уже близко!

– объяснил легион.

В "Свободе России" также объяснили всем, кто следит за ними, что все детали скоро расскажут.

Буквально в 13:54 22 мая легион сообщил, что они вместе с "Российским добровольческим корпусом" полностью "освободили" населенный пункт Козинка Белгородской области.

"К Грайворону зашли передовые отряды. Движемся дальше. Россия будет свободной!" – заявил легион.



Легион сообщил об "освобождение" Козинки / Скриншот 24 Канала

Кроме того, в сети была опубликована фотография с флагом Белгородской народной республики.



Бойцы уже развернули флаг БНР / Фото из телеграм-каналов

Что происходит в Белгородской области

Утром 22 мая бойцы "Российского добровольческого корпуса" опубликовали видео, на котором видно, что они стоят возле табличек населенных пунктов Безлюдовка на Белгородщине, а также Любимовка и Чуровичи, что в Брянщине.

Также в сети появилось видео, как горит уничтоженный пункт ФСБ в Белгородской области. Российские власти заявили, что в регионе раздавались взрывы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков начал сетовать, что "хлопок" цвел в Гайворонском городском округе по меньшей мере с 9:00 22 мая. Кроме того, ПВО якобы работало в районе Антонова, а под минометным обстрелом было село Козинка.

Легион "Свобода России" является российским легионом Вооруженных Сил Украины, воюющим на украинской стороне с марта 2022 года.