Передайте Гладкову, что он – п***рас, – как жители Белгорода штурмовали укрытие – эпическое видео
Крайне неспокойно 22 мая в Белгороде. Российский добровольческий корпус взялся за рейд пограничным регионам. Местные жители настолько испугались, что пытались взять штурмом укрытия.
Собственно, штурмом. Ведь в России подумали, что живут у Бога за пазухой, поэтому никто укрытие к возможным непредсказуемым случаям в Белгороде не готовил. В результате люди паниковали, жаловались, проклинали власть и пытались силой прорваться в закрытое бомбоубежище, передает 24 Канал.
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Россияне в панике не попали в хранилище
Собственно жители Белгородской области, которым ежедневно скармливали обстрелы Украины как "работу ПВО", почувствовали на себе лишь маленькую долю того, что переживаем мы. И, конечно, захотели укрыться от угрозы.
Но бомбоубежища закрыты и пробраться внутрь просто невозможно. Настоящей героиней ролика, выложенного в сеть, стала Мария Ивановна. Она рассказала все, что думает о губернаторе Гладкове и вообще местных властях.
Я Мария Ивановна Петрушка. Передайте губернатору Гладкову, что он – п***рас!
– подчеркнула она.
Россияне штурмуют укрытие и проклинают местные власти: смотрите видео (внимание, нецензурная брань, 18+)
Она, активно размахивая руками, рассказывала о падение бомб и сетовала на власть. Мол, что не понимает "за что они там деньги получают, п***расы".
Паника в Белгородской области: что известно
- Беспокойно на Белгородщине с самого утра 22 мая. В регионе было очень громко. Там слышали и "хлопок", и работу артиллерии, в небе летала авиация, а по населенным пунктам двигалась бронетехника.
- Впоследствии стало известно, что без света будто остались села Гора-Подол и Козинка, принадлежащие Грайворонскому округу.
- По имеющейся информации, ранения получил заместитель главы администрации Грайворона. Его отправили в больницу с раненой голенью.
- В России, конечно, нашли украинский след. На самом деле ответственность за все происходящее взяли на себя русские добровольческие батальоны. Они отметили, что проводят рейд в приграничных регионах страны-агрессора.
- Вскоре в ГУР МО подтвердили проведение операции легионом "Свобода России" и Российским добровольческим корпусом. Они занимаются созданием "полосы безопасности", которая позволила бы защитить мирных украинцев от атак со стороны страны-агрессора.