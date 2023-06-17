Об этом в стриме 24 Канала отметил российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Российский диктатор мог ощутить политическую конкуренцию.

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Оправдаться перед Пригожиным

Междоусобные войны в России среди преступных группировок продолжаются. Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "наехал" на кадыровское подразделение "Ахмат" из-за его противоречивой деятельности в войне. В ответ Адам Делимханов и Магомед Даудов записали видеообращение с угрозами в адрес бывшего "повара Путина". Теперь это подразделение перебросили в Белгородскую область, якобы для охраны границ. И это изрядно играет на руку Кадырова.

""Ахмату" нужно было перехватить инициативу и показать, что Пригожин зря называет их слабым подразделением. Но появиться надо было так, чтобы не сложить голову. Потому что когда Делимханов уехал действительно на горячее направление, нам 2 дня рассказывали какие-то сказки "как с ним все хорошо"", – сказал Олевский.

Напомним, 14 июня стало известно, что в Приморске Запорожской области вроде бы ранили Адама Делимханова, а вместе с ним еще две сотни его соратников. Рамзан Кадыров бросился искать своего "брата" и даже просил украинскую разведку дать ему координаты. Впоследствии Кадыров заявил, что якобы с Делимхановым все в порядке и он "жив-здоров".

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Страхи Путина

Между тем, перемещение подразделения "Ахмат" важно и для самого Владимира Путина. За время операции по освобождению Белгородской области ее губернатор Гладков стал самым популярным среди других руководителей областей в России, считает оппозиционный журналист.

Он как может, так и реагирует, вынужден разговаривать с жителями неформально. Такое общение мгновенно повышает рейтинг Гладкова. Более того – на неудачах Путина в войне и это его пугает. Теперь у него есть "Ахмат" – это проблема для Гладкова и для жителей Белгородщины, потому что "Ахмату" может понравиться там, если есть что брать,

– объяснил Тимур Олевский.

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