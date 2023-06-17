Об этом в стриме 24 Канала отметил российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Российский диктатор мог ощутить политическую конкуренцию.
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Оправдаться перед Пригожиным
Междоусобные войны в России среди преступных группировок продолжаются. Ранее главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "наехал" на кадыровское подразделение "Ахмат" из-за его противоречивой деятельности в войне. В ответ Адам Делимханов и Магомед Даудов записали видеообращение с угрозами в адрес бывшего "повара Путина". Теперь это подразделение перебросили в Белгородскую область, якобы для охраны границ. И это изрядно играет на руку Кадырова.
""Ахмату" нужно было перехватить инициативу и показать, что Пригожин зря называет их слабым подразделением. Но появиться надо было так, чтобы не сложить голову. Потому что когда Делимханов уехал действительно на горячее направление, нам 2 дня рассказывали какие-то сказки "как с ним все хорошо"", – сказал Олевский.
Тимур Олевский о событиях в Белгородской области: смотреть видео
Страхи Путина
Между тем, перемещение подразделения "Ахмат" важно и для самого Владимира Путина. За время операции по освобождению Белгородской области ее губернатор Гладков стал самым популярным среди других руководителей областей в России, считает оппозиционный журналист.
Он как может, так и реагирует, вынужден разговаривать с жителями неформально. Такое общение мгновенно повышает рейтинг Гладкова. Более того – на неудачах Путина в войне и это его пугает. Теперь у него есть "Ахмат" – это проблема для Гладкова и для жителей Белгородщины, потому что "Ахмату" может понравиться там, если есть что брать,
– объяснил Тимур Олевский.
События в Белгородской области: последние новости
- В Белгородской области продолжается освободительная борьба неравнодушных людей против путинского режима. Российские власти чуть ли не в измене подозревают каждого жителя и проверяют их на предмет связей с РДК и легионом "Свобода России". В украинской разведке подчеркивают: Украина не имеет никакого отношения к происходящему на этой территории.
- Тем временем пропагандистка Ольга Скабеева призвала Китай привлечь свою армию для защиты Белгородской области. По ее мнению, для этого нужно 2 – 10 миллионов китайских солдат. Однако не всем присутствующим на ее шоу это понравилось.
- В ГУР МО отметили, что скоро, вероятно, себя могут проявить и другие территории, ожидающие подходящий момент, чтобы заявить о своих правах. Внутри России много таких людей.