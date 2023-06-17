Про це у стрімі 24 Каналу відзначив російський опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський. Російський диктатор міг відчути політичну конкуренцію.
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Виправдатися перед Пригожиним
Міжусобні війни в Росії серед злочинних угрупувань тривають. Раніше ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин "наїхав" на кадирівський підрозділ "Ахмат" через його суперечливу діяльність у війні. У відповідь Адам Делімханов та Магомед Даудов записали відеозвернення з погрозами на адресу колишнього "кухаря Путіна". Тепер цей же підрозділ перекинули у Бєлгородську область, буцімто для охорони кордонів. І це неабияк грає на руку Кадирова.
"Ахмату" треба було перехопити ініціативу та показати, що Пригожин дарма називає їх слабким підрозділом. Але з'явитися треба було так, щоб не скласти голову. Бо коли Делімханов поїхав дійсно на гарячий напрямок, нам 2 дні розповідали якісь казки "як з ним усе добре"", – сказав Олевський.
Тимур Олевський про події в Бєлгородській області: дивитись відео
Страхи Путіна
Тим часом переміщення підрозділу "Ахмат" важливе і для самого Владіміра Путіна. За час операції зі звільнення Бєлгородської області її губернатор Гладков став чи не найпопулярнішим серед інших очільників областей в Росії, вважає опозиційний журналіст.
Він як може, так і реагує, змушений розмовляти з мешканцями неформально. Таке спілкування миттєво підвищує рейтинг політика Гладкова. Ба більше – на невдачах Путіна у війні та це його лякає. Тепер у нього є "Ахмат" – це проблема для Гладкова і для мешканців Бєлгородщини, бо "Ахмату" може сподобається там, якщо є що брати,
– пояснив Тимур Олевський.
Події в Бєлгородській області: останні новини
- В Бєлгородській області продовжується визвольна боротьба небайдужих людей проти путінського режиму. Російська влада ледь не у зраді підозрює кожного мешканця і перевіряють їх на предмет зв'язків з РДК та легіоном "Свобода Росії". В українській розвідці наголошують: Україна не має жодного відношення до подій на цій території.
- Тим часом пропагандистка Ольга Скабєєва закликала Китай залучити свою армію для захисту Бєлгородської області. На її думку, для цього потрібно 2 – 10 мільйонів китайських солдатів. Однак, не усім присутнім на її шоу це сподобалося.
- В ГУР МО зазначили, що незабаром, ймовірно, себе можуть проявити й інші території, які чекають на слушну мить аби заявити про свої права. Всередині Росії багато таких людей.