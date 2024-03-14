После горячей ночи: утром в Белгороде заявили об обстреле и попаданиях

14 марта 2024, 09:05
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Утром 14 марта российский Белгород подвергся обстрелу. По крайней мере об этом заявили сами россияне. Отмечают, что есть прилеты по легковому авто, повреждены жилые дома.

Информацию об обстреле и звуках взрывов сообщали телеграмм-каналы, а впоследствии подтвердили и местные власти. В частности, губернатор Белгорода Вячеслав Гладков. Он отчитался и о "работе" российской ппо.

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Снаряд попал в авто

По словам Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом "сработала система ПВО, сбито 8 воздушных целей на подлете к городу".

"По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", – отметил Гладков.

Прилет в Белгороде: видео

Он добавил, что в Белгороде якобы есть повреждения в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения. Там пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также повреждено одно легковое авто.


Вероятное место прилета в Белгороде / Фото с тг-каналов


В Белгороде снаряд попал в авто / Фото с тг-каналов

В российских пабликах отмечают, что перативные службы уточняют информацию о последствиях атаки.

Было громко

В телеграмм-каналах уже полно фото и видео от местных жителей, которые сообщают о взрывах и дыме в небе. Также есть фото с металлическими обломками, которые нашли жители.


Обломки снарядов в Белгороде / Фото с тг-каналов

Взрывы в Белгороде: видео

К слову, ночью россияне тоже не имели покоя. Они заявили об атаке беспилотников по Белгородской и Курской областях.

В течение нескольких последних месяцев из Белгородской области регулярно поступают сообщения об обстрелах, в которых российские власти обвиняют Украину. Именно с территории Белгородщины российская армия уже более 2 лет обстреливает Харьков и Харьковскую область.
Автор: Анастасія Лукашевська