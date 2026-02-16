Подъезды в домах залило кипятком. О таком рассказал, в частности, Сергей Стерненко. А в телеграмм-каналах распространяют кадры нынешней ситуации в городе.
Актуально Белгород снова без света: в городе под удар в очередной раз попала ТЭЦ
Как дома в Белгороде залило кипятком?
Под ударами город оказывается уже не впервые. В частности, вечером 15 февраля в Белгороде прогремели мощные взрывы из-за вероятных ракетных ударов по местной ТЭЦ. Вследствие этого в городе и близлежащих населенных пунктах экстренно отключили электроснабжение.
Так, жители города жаловались на отсутствие отопления в помещениях, наличие горячей воды в кранах также было под вопросом. Однако этот вопрос решился, хоть и несколько нестандартным способом.
В домах прорвало трубы, из-за чего горячая вода полилась и в подъездах. В то же время местные власти отчитались о полной ликвидации всех аварий в городе.
Окреп залил подъезды в домах Белгорода: смотрите видео
Жители Белгорода жалуются на прорыв труб: смотрите видео
Что известно о взрывах в других российских городах?
15 февраля в Москве и Московской области фиксировали массированную атаку беспилотников, из-за чего временно приостановили работу аэропорта Домодедово. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО якобы сбила 18 дронов, которые направлялись в регион.
В тот же день Брянская область России в течение более 12 часов находилась под интенсивной атакой БпЛА. Губернатор заявил, что удары повредили энергетическую инфраструктуру, из-за чего в пяти муниципалитетах и частично в самом Брянске временно исчезли электричество и отопление.
Кроме того, в ночь на 15 февраля неизвестные дроны атаковали Сочи. Там раздавались взрывы, также появились предположения об атаке на порт.