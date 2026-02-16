Подъезды в домах залило кипятком. О таком рассказал, в частности, Сергей Стерненко. А в телеграмм-каналах распространяют кадры нынешней ситуации в городе.

Как дома в Белгороде залило кипятком?

Под ударами город оказывается уже не впервые. В частности, вечером 15 февраля в Белгороде прогремели мощные взрывы из-за вероятных ракетных ударов по местной ТЭЦ. Вследствие этого в городе и близлежащих населенных пунктах экстренно отключили электроснабжение.

Так, жители города жаловались на отсутствие отопления в помещениях, наличие горячей воды в кранах также было под вопросом. Однако этот вопрос решился, хоть и несколько нестандартным способом.

В домах прорвало трубы, из-за чего горячая вода полилась и в подъездах. В то же время местные власти отчитались о полной ликвидации всех аварий в городе.

Окреп залил подъезды в домах Белгорода: смотрите видео

Жители Белгорода жалуются на прорыв труб: смотрите видео

Что известно о взрывах в других российских городах?