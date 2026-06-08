В Белгороде гремят серии взрывов: в сети распространяются впечатляющие видео густого задымления

Днем 8 июня в Белгороде один за другим гремят взрывы. Местные жители фиксируют задымление и последствия "хлопков" в разных районах города.

Об этом информирует телеграм-канал Exilenova+.

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В Белгороде гремели взрывы

В российском Белгороде сегодня неспокойно - местные жители жалуются, что мощные взрывы гремят в разных районах.

Сейчас причина инцидентов и возможные последствия официально не сообщаются, а местные власти ситуацию не комментируют.

Фото то видео "грибов" после взрывов распространяется по сети.

Взрывы в Белгороде: смотрите фото

По предварительным данным, в Белгороде могла упасть российская авиабомба. В сообщениях упоминаются различные версии – ФАБ или КАБ, однако официального подтверждения пока нет.

В то же время пропагандистский телеграм-канал "Пепел" пишет, что взрыв в Белгородском округе не был вызван падением авиабомбы. Сообщается, что инцидент произошел на складе боеприпасов, где сейчас продолжается вторичная детонация.

Взрывы в Белгороде: смотрите видео