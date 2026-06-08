Про це інформує телеграм-канал Exilenova+.
Дивіться також На аеродромі під Рязанню сталася "бавовна": момент влучання зняли на відео
У Бєлгороді гриміли вибухи
У російському Бєлгороді сьогодні неспокійно — місцеві жителі жаліються, що потужні вибухи гримлять у різних районах.
Наразі причина інцидентів та можливі наслідки офіційно не повідомляються, а місцева влада ситуацію не коментує.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Фото то відео "грибів" після вибухів шириться мережею.
Вибухи в Бєлгороді: дивіться фото
Місцеві пабліки припускали, що у Бєлгороді могла впасти російська авіабомба. У повідомленнях згадуються різні версії – ФАБ або КАБ, однак офіційного підтвердження наразі немає.
Водночас пропагандистський телеграм-канал "Пепел" пише, що вибух в Бєлгородському окрузі не був спричинений падінням авіабомби. Імовірно, інцидент стався на складі боєприпасів, де наразі триває вторинна детонація.
Вибухи в Бєлгороді: дивіться відео
Хлопки чутно у різних районах Бєлгорода: дивіться відео