Про це інформує телеграм-канал Exilenova+.

Дивіться також На аеродромі під Рязанню сталася "бавовна": момент влучання зняли на відео

У Бєлгороді гриміли вибухи

У російському Бєлгороді сьогодні неспокійно — місцеві жителі жаліються, що потужні вибухи гримлять у різних районах.

Наразі причина інцидентів та можливі наслідки офіційно не повідомляються, а місцева влада ситуацію не коментує.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Фото то відео "грибів" після вибухів шириться мережею.

Вибухи в Бєлгороді: дивіться фото

Місцеві пабліки припускали, що у Бєлгороді могла впасти російська авіабомба. У повідомленнях згадуються різні версії – ФАБ або КАБ, однак офіційного підтвердження наразі немає.

Водночас пропагандистський телеграм-канал "Пепел" пише, що вибух в Бєлгородському окрузі не був спричинений падінням авіабомби. Імовірно, інцидент стався на складі боєприпасів, де наразі триває вторинна детонація.

Вибухи в Бєлгороді: дивіться відео

Хлопки чутно у різних районах Бєлгорода: дивіться відео