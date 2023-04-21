Падение авиабомбы в Белгороде: появилось полное видео прилета
Вечером 20 апреля в российском Белгороде было громко. Захватчики сбросили крупную авиационную бомбу и в сети уже появились соответствующие кадры.
Российские СМИ обнародовали новое полное видео взрыва в Белгороде, информирует 24 Канал. В результате этого есть пострадавшие.
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Кадры прилета по Белгороду
На обнародованных кадрах можно увидеть, что взрыв произошел прямо на проезжей части. В тот момент там ехали автомобили, которые просто поднялись вверх после случившегося.
Предварительно, в Белгороде могла взорваться запланированная фугасная авиабомба, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекцией боеприпаса, говорят военные аналитики. Как оказалось, в последние недели Россия начала активно применять такие боеприпасы.
Прилет авиабомбы в Белгороде: смотрите видео
Что этому предшествовало
- 20 апреля в сети начала распространяться информация, что в Белгороде раздался мощный взрыв, а посреди города образовалась огромная 20-метровая воронка.
- Взрыв был такой силы, что один из автомобилей забросило на крышу многоэтажки.
- Позже стало известно, что причиной инцидента стал внештатное схождение боеприпаса с российского самолета Су-34.
- По предварительным данным, пострадали две женщины – они получили травмы разной степени тяжести.
- В результате взрыва асфальт был вывернут наизнанку. Повреждены несколько автомобилей, в домах выбиты окна.
- В сети россияне цинично радовались, что их истребитель будет атаковать территорию Украины ФАБ-1500. И хотя бомба взорвалась в Белгороде, кремлевская пропаганда таки нашла повод для радости.
- В Офисе Президента и СНБО считают, что враг такими действиями хочет запугать россиян и нагнетает эскалацию.
- Алексей Данилов считает, что оккупанты продолжают провокативные обстрелы собственной территории для того, чтобы запугать гражданское население. Этим они нагнетают эскалацию.
- Михаил Подоляк придерживается схожего с Даниловым мнения и подчеркивает, что Россия может уничтожить себя сама.
- Кроме того, советник ОП отметил, что украинские объединенные силы и союзники не могут проиграть России. Во-первых, Украина имеет на вооружении передовые технологии, во-вторых – соблюдает стандарты НАТО. А вот у врага "ничтожная коррумпированная советская армия", поэтому Украина не может допустить проигрыша.