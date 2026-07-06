Белгород не отразился от ракет: в городе произошел блекаут, масштабно спахнул энергообъект
Российский Белгород в ночь на 7 июля бодрствует. В городе ракетная опасность, после которой возникли проблемы со светом.
Об этом пишет Exilenova+.
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Что происходит в Белгороде?
Телеграм-каналы пишут об ударе по электроподстанции "Западная" и ТЭЦ.
Электроподстанция "Западная": смотрите на карте
Из-за ракетного обстрела энергетических объектов в городе произошел блэкаут.
Ситуация в Белгороде / Фото из соцсетей
Помимо электричества, возникли проблемы с водой. Несколько объектов водоканала остались без электричества, их пообещали переподключить к резервным источникам.
На месте атаки продолжается сильный пожар.
Пожар в Белгороде: смотрите видео
Внимание, нецензурная лексика! Пожар в Белгороде: смотрите видео
Также, по предварительным данным, в селе Пушкарное Белгородского округа обломки одной из ракет якобы упали на частный дом, начался пожар.
Пламя полностью охватило дом: смотрите видео
К слову, в ночь на 7 июля впервые была объявлена тревога в Новосибирской области России. Это почти в 4 000 километров от Украины.
Местные власти пояснили, что решение об объявлении тревоги было принято после анализа ситуации в соседнем Омском регионе, а также на основании сообщений от местных жителей.