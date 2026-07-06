Белгород не отразился от ракет: в городе произошел блекаут, масштабно спахнул энергообъект

Российский Белгород в ночь на 7 июля бодрствует. В городе ракетная опасность, после которой возникли проблемы со светом.

Об этом пишет Exilenova+.

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Что происходит в Белгороде?

Телеграм-каналы пишут об ударе по электроподстанции "Западная" и ТЭЦ.

Электроподстанция "Западная": смотрите на карте

Из-за ракетного обстрела энергетических объектов в городе произошел блэкаут.

Ситуация в Белгороде / Фото из соцсетей

Помимо электричества, возникли проблемы с водой. Несколько объектов водоканала остались без электричества, их пообещали переподключить к резервным источникам.

На месте атаки продолжается сильный пожар.

Пожар в Белгороде: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Пожар в Белгороде: смотрите видео

Также, по предварительным данным, в селе Пушкарное Белгородского округа обломки одной из ракет якобы упали на частный дом, начался пожар.

Пламя полностью охватило дом: смотрите видео

К слову, в ночь на 7 июля впервые была объявлена тревога в Новосибирской области России. Это почти в 4 000 километров от Украины.

Местные власти пояснили, что решение об объявлении тревоги было принято после анализа ситуации в соседнем Омском регионе, а также на основании сообщений от местных жителей.