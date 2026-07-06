Про це пише Exilenova+.
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Що відбувається у Бєлгороді?
Телеграм-канали пишуть про удар по електропідстанції "Західна" та ТЕЦ.
Електропідстанція "Західна": дивіться на картіЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Через ракетний обстріл енергетичних об'єктів у місті стався блекаут.
Ситуація у Бєлгороді / Фото із соцмереж
Окрім світла, виникли проблеми із водою. Декілька об'єктів водоканалу залишилися знеструмленими, їх пообіцяли перепід'єднати до резервних джерел.
На місці атаки триває сильна пожежа.
Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео
Обережно, нецензурна лексика! Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео
Також, за попередніми даними, у селі Пушкарне Бєлгородського округу уламки однієї з ракет нібито впали на приватний будинок, почалася пожежа.
Полум'я повністю охопило будинок: дивіться відео
До слова, у ніч на 7 липня вперше тривогу оголосили у Новосибірській області Росії. Це майже за 4 000 кілометрів від України.
Місцева влада пояснила, що рішення про оголошення тривоги ухвалили після аналізу ситуації в сусідньому Омському регіоні, а також на основі повідомлень від місцевих.