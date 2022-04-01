В Белгороде горят резервуары с топливом: уже есть пострадавшие

Утром 1 апреля в российском Белграде возник новый пожар. На днях там уже горел склад боеприпасов, теперь вспыхнула нефтебаза. От огня уже пострадали по меньшей мере 2 россиян.

В России официально подтвердили факт пожара на нефтебазе Белгорода. В настоящее время пламя охватило резервуары с топливом на нефтебазе.

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В результате пожара в Белгороде есть пострадавшие

В то же время причина пожара пока не установлена. Вероятно, возгорание возникло из-за нарушения правил техники безопасности, как это было на складе боеприпасов.

В Белгороде горят резервуары с горючим: смотрите видео

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о первых пострадавших в результате пожара. По его словам, повреждения получили 2 работника нефтебазы.

Пропагандистские СМИ добавляют, что жителей окрестных улиц уже начали расселять в более "безопасные места".

Белгородские власти обвиняют в пожаре "авиаудары ВСУ"

Уже традиционно в России отрицают собственные ошибки и обвиняют Украину. По новой версии местных властей, которую озвучил Гладков, причиной пожара на нефтебазе в Белгороде стали "авиаудары ВСУ"

Украинские вертолеты, как лживо заявляют пропагандисты, якобы на низкой высоте зашли в воздушное пространство России и ударили по Белгороду. Однако представители украинской власти предупреждали о таких провокациях со стороны "соседей".

В частности, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отмечал: Украина не обстреливает военные объекты России, потому что это может иметь негативные последствия и для нашего государства.

Пожар в российском Белгороде: смотрите видео

Добавим, что нефтебаза в российском Белгороде расположена в 40 километрах от границы с Украиной. Склады боеприпасов, которые горели несколько дней назад, на еще более близком расстоянии – в 10 километрах.

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