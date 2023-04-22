В Белгороде на месте взрыва авиабомбы нашли еще одну, которая не разорвалась

В российском Белгороде снова тревожно. Вечером 20 апреля на одной из улиц упала авиабомба. Сегодня на месте взрыва обнаружили еще одну, однако она не разорвалась.

Еще одну бомбу обнаружили на улице Шаландина в районе места взрыва, где вечером пятницы образовалась огромная воронка. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Авиабомба залетела на 7 метров вглубь земли

Конечно же, официально заявить, что именно нашли, сначала оккупанты забоялись. Поэтому говорили о каком-то "взрывоопасном предмете".

В то же время, губернатор Гладков объявил срочную эвакуацию 17 многотоквартирных домов в радиусе 200 метров. Только по предварительным подсчетам захватчикам придется вывезти более 3000 местных жителей.

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В Белгороде объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. Местным жителям якобы предлагают с документами и вещами первой необходимости пройти к автобусам на пунктах эвакуации или временно переехать к родственникам на собственных автомобилях.

Позже росСМИ сообщили, будто авиабомба сейчас под землей. По предварительной информации, снаряд ФАБ-500 залетел вглубь на семь метров. Сначала оккупанты проведут эвакуацию, тогда бомбу выкопают и отвезут для обезвреживания на полигон.

Вторая бомба, обнаруженная в Белгороде / Фото с росСМИ

Оккупанты пытались скрыть падение второй авиабомбы

Заметим, еще ночью 24 Канал писал, что журналист Никита Парменов в эфире одного из российских либеральных ютуб-каналов ранее заявил, что на самом деле авиабомбы могло быть две. Он рассказал, что вторая упала чуть дальше первой и не разорвалась, однако пробила несколько балконов.

В частности, Парменов отметил: "Если смотреть на карту Белгорода, место взрыва первой бомбы и где пострадали люди и есть разрушение дома, можно увидеть, что там практически квартал между этими двумя местами. Очевидно, что там тоже было падение". Также он рассказал, что экстренные службы пытаются извлечь бомбу.