"Хлопковая" ночь на Белгородщине: оккупанты признали, что их ПВО – не справляется

На территории Белгородской области, что в России, начал активнее цвести "хлопок". Из-за этого есть разрушения инфраструктуры. В то же время, российские добровольцы продолжают операцию по созданию "зоны безопасности" в этом регионе.

Утром 24 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков констатировал, что ночь в области была неспокойной. По его словам, якобы в результате атаки большого количества беспилотников есть разрушение инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал.

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О ситуации в регионе

Собственно, не обошлось в заявлении российского чиновника без слов об "успешной работе ПВО". Однако все же Гладкову пришлось признать, что с определенными "воздушными целями" этой самой ПВО не удалось справиться.

В большинстве своем силы ПВО справились, но есть повреждения в Белгороде, Борисовском районе, Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Завершим обход домов – буду иметь более точную информацию,

– написал Гладков.

Кроме того, он заверил, что пострадавших нет совсем в результате этих "атак БПЛА". Однако уже через несколько абзацев написал следующее: "В больницах находятся 9 человек – 3 человека в реанимации в тяжелом состоянии, 6 человек уже в отделениях".

В то же время, как отметил Гладков, зафиксировано:

в Грайворонском округе – повреждение газопровода;

в Яковлевском округе – повреждение и возгорание здания;

по области в целом – повреждение электросетей и другие поражения в результате взрывов.

Также росСМИ сообщают об атаке на Борисовку в Белгородской области, в результате чего есть разрушения.

Что происходит в Белгороде после ночного цветения "хлопка" / фото российских медиа

Об операции добровольцев

Легион "Свобода России" совместно с РДК продолжает создание "демилитаризованной зоны безопасности" на территории России.

В ГУР отмечали на важности этой операции и говорили, что она поможет защитить Украину от будущих обстрелов.

Сами добровольцы констатировали, что им удалось освободить уже такие населенные пункты, как Козинка, Гора-Подол Вместе с тем, одной из их целей сейчас является движение в сторону Грайворона.

Следует сказать, что в этом "рейде" регионами России не участвуют украинские военные. Поэтому заявления врага на этот счет являются абсолютной ложью.

В своем заявлении враждебный губернатор, в частности, упомянул о каких-то якобы "диверсионно-разведывательных группах". Вероятно, речь шла о российских добровольцах, объявивших 22 мая о начале борьбы с путинским режимом.