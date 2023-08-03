В Белгородской области вооружают "отряды самообороны": в ГУР оценили угрозу для Украины

В Белгородской области начали вооружать так называемые "отряды самообороны". Подразделениям передали квадрокоптеры, машины и антидроновые ружья.

По всей вероятности, эти образования создадут значительные проблемы для самой России. Такими мыслями с 24 Каналом поделился представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Представляет ли это опасность для Украины

Благодаря формированию "добровольной народной дружины" россияне пытаются создать видимость, словно "граница теперь на замке".

В качестве диверсантов их вряд ли будут использовать, потому что для диверсии необходимы специально подготовленные и обученные боевики.

Мы имеем дело больше с психологическим эффектом. Это люди, которые избежали частичной мобилизации, которые не пошли добровольцами, которые пытаются отсидеться у себя на месте, но делают вид, что они что-то от кого-то защищают,

– рассказал Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР, настоящие "отряды самообороны" в России должны сразу отправиться на Москву, чтобы уничтожить диктаторский режим Путина.



В ГУР оценили угрозу от "отрядов самообороны" России: смотрите видео

"Этот режим уничтожает и самих россиян, отправляя их на эту преступную и бессмысленную войну против Украины", – добавил Юсов.

Создание условных ЧВК – угроза для России

Сам факт образования "отрядов самообороны" довольно интересен и перспективен.

Решение о разрешении создания условных ЧВК на региональном уровне, на уровне субъектов федерации, на уровне областей – это хорошо. Пусть создают. Пусть создают еще больше,

– представитель ГУР.

В определенное время такая боевая структура сыграет немаловажную роль в трансформации России, но уже в собственных интересах или через приказы региональных элит.

"С каждым днем заставить эти образования идти воевать на захваченные украинские территории, абсолютно далекие и чуждые им Херсонское, Запорожское и Бахмутское направления будет все труднее. Потому что они сейчас не для этого получают форму и вооружение", - сказал Андрей Юсов.



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