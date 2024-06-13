Белгородская область снова без света: в одном из районов произошло аварийное отключение
Поздно вечером 12 июня в Белгородской области произошло аварийное отключение света. Без электроэнергии остались по меньшей мере 15 населенных пунктов.
Об этом сообщили росСМИ, передает 24 Канал. Кстати, по состоянию на 7 утра о восстановлении электроэнергии не сообщали.
Смотрите также Все "сбили", а света нет: дроны атаковали энергообъекты в нескольких регионах России
Отключение света в Белгородской области
Губернатор Гладков около 23:20 написал, что в Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без света остаются поселки Октябрьское, Малиновка и Политотдельный, села Бехловка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьевка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.
Интересно, что причину аварии оккупанты не разглашали. Впрочем, Гладков заявил, что аварийные бригады начнут устранение последствий только после согласования с министерством обороны России.
Кстати, в 20:00 оккупанты жаловались на якобы атаку дронов.
Ранее в Белгородской области горела подстанция
- Заметим, на 4 июня в одном из сел Белгородской области вспыхнула подстанция.
- Также оккупанты заявляли о повреждении ЛЭП в другом населенном пункте. Также в очередной раз жаловались на "атаку дронов".