Более того, это было только начало. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Задание выполнено "на отлично"

Согласно плану, задача Генштаба ВСУ – растянуть российские войска на еще несколько сотен километров. Так, несколько десятков тысяч российских военных должны быть переброшены в три области – Брянскую, Курскскую и Белгородскую. Этот процесс неизбежен, потому что россиянам придется закрывать эти участки.

Как подчеркнул военный эксперт, российские освободительные корпуса выполняют свою задачу, но в контексте нашей общей задачи.

У них задача в информационном плане себя показать, в политическом – заявить о себе. И выполнить разведку боем для принятия решений по выполнению дальнейших действий по освобождению российской территории,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Общая концепция ясна. В парадигме нашего пришествия русские части выполняют задачки освобождения России.

"Выполнение задачи однозначно положительное. И в информационном, и в политическом, и в военном плане разведка боем удалась. Она выполнена "на отлично", и она продолжается дальше. Идет подготовка к расширению географии такого рода действий", – констатировал военный эксперт.

Российские добровольцы могут дойти до Москвы

В то же время российские пропагандисты подчеркивают, что не следует реагировать на попытки отвлечь их внимание. Россияне считают, что забирать войска из Украины – не самая лучшая идея.

"Очень правильная реакция и понимание процессов. Действительно, у нас такая задача есть. А у РДК, возможно, есть своя задача – освободить столицу", – заметил летчик-инструктор.

Известно, что в Москву нужно пройти всего до 500 километров. А с северо-восточной границы Украины – вообще 450 километров.

Если российская оккупационная армия будет в полном составе стоять на Юге Украины, а в это время российская освободительная армия будет заходить в Москву, возможно, это и есть наша главная задача. Именно так уничтожить центры принятия решений,

– предположил Свитан.

Дело в том, что главное направление, есть несколько второстепенных, которые в любой момент могут стать основными. Поэтому, как только начнется дальнейшее продвижение российских освободительных войск в сторону столицы, тогда будем видеть, в какой степени россияне будут удерживать российскую армию, сколько они будут стоять.

"Потеряют Москву, а зачем тогда армия? Что тогда охранять? Поэтому российские блоггеры правильно все это разгоняют, они работают на украинскую информационно-психологическую операцию. Молодцы. Платить, правда, не будем, но продолжайте", – резюмировал Роман Свитан.

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