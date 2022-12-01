Пришло "бавовнятко": над Белгородской областью снова было громко
1 декабря 2022 , 15:11Читати новину українською
В Белгородскую область снова пришло "бавовнятко". Есть ли попадание – пока неизвестно.
Об этом сообщают телеграм-каналы, информирует 24 канал. В сети также публикуют соответствующие видео.
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В Белгородской области снова "хлопок"
Днем 1 декабря над Белгородской областью зафиксировали громкий "хлопок". Какие последствия взрыва – пока неизвестно.
Местные телеграм-каналы уже пишут, что это якобы работа ПВО. В настоящее время вся информация уточняется.
Момент "хлопка" над Белгородской областью: смотрите видео
В Белгород часто приходит "хлопок"
- 29 ноября под Белгородом второй раз за день были слышны громкие взрывы. Первая партия "хлопка" была утром, вторая – после обеда.
- А 27 ноября в Белгородской области после взрывов исчезло электроснабжение. Это значит, что карма все же существует.
- Недавно в Белгороде также исчезали свет и вода. Губернатор Вячеслав Гладков традиционно обвинил в этом ВСУ – якобы именно украинские военные "обстреляли" подстанцию в Белгородском районе, обесточив город.
- Кстати, пропагандисты рассказывали басни о том, что Украина "готовит нападение" на Курскую и Белгородскую область. Чтобы убедить аудиторию в своих абсурдных заявлениях, болтуны заставили свидетельствовать украинского пленника.
Достойно внимания – В Белгороде снова был "хлопок": смотрите видео