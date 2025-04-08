В Кремле отреагировали на присутствие ВСУ в Белгородской области

Вечером 7 апреля Владимир Зеленский подтвердил, что Украина проводит операции в Белгородской области России. На следующий день, 8 апреля, ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. По словам Дмитрия Пескова, Кремль не предоставляет информацию о состоянии дел на поле боя.

Смотрите также Большое наступление России, отмена санкций США и Белгородчина: что западные СМИ пишут об Украине

Ситуация в Белгородской области

Пресс-секретарь российского диктатора прокомментировал заявление Зеленского о присутствии ВСУ на территории Белгородской и Курской областей. Правда, Песков переадресовал вопрос об этом в минобороны страны-агрессора.

Это касается уже непосредственно деталей военной операции, и поэтому такие вопросы должны быть адресованы в министерство обороны. Вы знаете, что о реальном состоянии на поле боя мы не даем информации,

– убеждал пресс-секретарь Путина.

Напомним, по словам президента Украины, защитники продолжают вести активные действия в приграничных районах на территории врага. "Это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – отметил Зеленский.

В понедельник, 7 апреля, он провел Ставку, где главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. Главная цель подобных операций – защитить от российских оккупантов громады в Сумской и Харьковской областях.