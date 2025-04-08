Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. За словами Дмітрія Пєскова, Кремль не надає інформацію стан справ на полі бою.

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Ситуація в Бєлгородській області

Речник російського диктатора прокоментував заяву Зеленського про присутність ЗСУ на території Бєлгородської та Курської областей. Щоправда, Пєсков переадресував запитання про це в міноборони країни-агресора.

Це стосується вже безпосередньо деталей військової операції, і тому такі питання мають бути адресовані до міністерства оборони. Ви знаєте, що про реальний стан на полі бою ми не даємо інформації,

– переконував прессекретар Путіна.

Нагадаємо, за словами президента України, захисники продовжують вести активні дії в прикордонних районах на території ворога. "Це абсолютно справедливо – війна повинна повертатися туди, звідки вона прийшла", – зазначив Зеленський.

У понеділок, 7 квітня, він провів Ставку, де головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. Головна мета подібних операцій – захистити від російських окупантів громади на Сумщині та Харківщині.