Жалобы о тревоге и "выбитых оконных стеклах": несколько областей России ночью атаковали дроны
В России ночь на 30 июня была абсолютно неспокойной. В нескольких областях страны-агрессора жители жаловались на "атаку дронами".
Россияне писали, что в результате этого в регионах раздавалась воздушная тревога, а в одной из областей даже в домах выбило стекла. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Белгородской, Липецкой и Брянской области было неспокойно в Белгородской области
Глава Брянской области Александр Богомаз писал, что ночью силами и средствами ПВО якобы сбили 4 беспилотника самолетного типа. По словам российского губернатора, неизвестные дроны были, вероятно, уничтожены над Трубчевским районом.
Кроме того, Богомаз рассказывал, что "пострадавших и разрушений нет". Он также добавил, что на местах "работают оперативные и экстренные службы".
В то же время неизвестные беспилотники заметили и в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что два дрона фиксировали в городе Грайворон, и якобы в результате удара был поврежден дом и авто. Хотя доказательств своим словам россиянин, как всегда, не привел.
"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также обломками посечен один автомобиль", – написал Гладков.
Также неспокойно этой ночью было и в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов писал, что на территории области был введен "режим воздушной опасности". Тревога в Липецкой области длилась более 5 часов и была отменена в 6:12 по местному времени.
Дроны также фиксировали и в Курской области
- Российские пропагандисты также писали, что неизвестные беспилотники ночью 30 июня фиксировали в Курской области. В частности, под атаку попал и сам город Курск.
- По сообщениям местных жителей, в нескольких районах Курской области слышали громкие звуки. Также россияне сообщали о взрывах.
- Сейчас местные власти и Минобороны России не предоставляли никаких комментариев относительно этой атаки дронов. В то же время очевидцы писали, что на северо-западе Курской области "нет света" после громких звуков.