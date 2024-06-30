Жалобы о тревоге и "выбитых оконных стеклах": несколько областей России ночью атаковали дроны

В России ночь на 30 июня была абсолютно неспокойной. В нескольких областях страны-агрессора жители жаловались на "атаку дронами".

Россияне писали, что в результате этого в регионах раздавалась воздушная тревога, а в одной из областей даже в домах выбило стекла. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Белгородской, Липецкой и Брянской области было неспокойно в Белгородской области

Глава Брянской области Александр Богомаз писал, что ночью силами и средствами ПВО якобы сбили 4 беспилотника самолетного типа. По словам российского губернатора, неизвестные дроны были, вероятно, уничтожены над Трубчевским районом.

Кроме того, Богомаз рассказывал, что "пострадавших и разрушений нет". Он также добавил, что на местах "работают оперативные и экстренные службы".

В то же время неизвестные беспилотники заметили и в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сказал, что два дрона фиксировали в городе Грайворон, и якобы в результате удара был поврежден дом и авто. Хотя доказательств своим словам россиянин, как всегда, не привел.

"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также обломками посечен один автомобиль", – написал Гладков.

Также неспокойно этой ночью было и в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов писал, что на территории области был введен "режим воздушной опасности". Тревога в Липецкой области длилась более 5 часов и была отменена в 6:12 по местному времени.

Дроны также фиксировали и в Курской области