В Белгородской области в России начали рыть окопы

После ряда взрывов в Белгородской области россияне начали рыть окопы. Соответствующее распоряжение издал глава Щебекинского округа Владимир Жданов.

Об этом он заявил в видеообращении. С первых минут ролика можно увидеть умственную отсталость должностного лица – он появился в кадре в свитере с буквой "Z".

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Жданов назвал себя "человеком военным", который распорядился рыть окопы, чтобы "перестраховаться". Россияне, проживающие в Белгородской области, обеспокоены тем, что боевые действия начнутся на этой территории.

Коротко о взрывах в Белгороде

В российском Белгороде 29 марта прогремело несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что горят склады с армейскими боеприпасами.

Утром 1 апреля сообщили о пожаре на городской нефтебазе. Губернатор Белгородской области Гладков утверждал, что инцидент произошел в результате авиаудара с двух вертолетов украинских войск.

Впоследствии Дмитрий Кулеба отметил, что не может определить по видео, принадлежат ли вертолеты Украине. В то же время Алексей Данилов добавил, что наши военнослужащие не имеют отношения к возгоранию на объекте.

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