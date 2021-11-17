В Bellingcat объяснили, почему задержали публикацию расследования о вагнеровцах

Расследование о вероятном срыве операции с вагнеровцами планировали опубликовать весной 2021 года, однако материал вышел 17 ноября. Задержку объяснили обращением новых свидетелей.

Об этом сообщил основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

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Задержки с публикацией расследования были вызваны тем, что к нам обратились новые свидетели и источники после того, как сообщения в украинских СМИ о нашем расследования были доведены до их сведения,

– сказал он.

По его словам, это означало, что придется проверить их утверждения – данный процесс требовал много дополнительной работы. В то же время шла работа над документальным фильмом.

Элиот Хиггинс объяснил, что все это предусматривало дополнительные командировки для интервьюирования новых свидетелей. Кроме этого, был ряд других историй, над которыми Bellingcat пришлось работать.

Не было просьб не обнародовать материал

Журналист-расследователь подчеркнул, что не было обращений с просьбой не публиковать расследование.

Нас никто не просил не обнародовать, и даже если бы это сделали, мы бы все равно опубликовали это, несмотря на обстоятельства,

– добавил Элиот Хиггинс.

Расследование Bellingcat: что известно

Расследователи убеждены, что история с задержанием является украинской спецоперацией.

Журналисты утверждают, что Владимир Зеленский в июне 2020 года "в целом одобрил задержание вагнеровцев". Президент попросил подготовить подробный план спецоперации.

В Bellingcat говорят, что ГУР изучало боевиков еще с 2014 года. Удалось, в частности, получить важную информацию об их методах вербовки, взаимодействии с российскими спецслужбами.