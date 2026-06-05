Бетоном залили вход в супермаркет в Белой Церкви: на скандал отреагировала полиция

В Белой Церкви произошел резонансный конфликт вокруг одного из местных супермаркетов. Неизвестные люди залили бетоном вход в магазин, после чего возникло противостояние между участниками происшествия и работниками маркета.

Полиция Белой Церкви уже проводит проверку и выясняет все обстоятельства инцидента.

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Что произошло возле супермаркета в Белой Церкви?

В четверг, 4 июня, около 16:22 в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации вблизи одного из супермаркетов в Белой Церкви. Заявитель сообщил правоохранителям, что в магазин прибыли неизвестные лица, которые начали заливать вход бетоном.

Впоследствии поступило еще одно обращение – уже от работника компании-арендатора помещения. По его словам, группа лиц нанесла телесные повреждения работникам супермаркета.

В местных телеграмм-каналах и соцсетях сообщают, что конфликт мог быть связан со спором между арендодателем и арендатором помещения. По неофициальной информации, причиной стал вопрос оплаты аренды.

Также сообщается, что это не первый случай препятствования работе торгового заведения. Ранее возле магазина якобы устанавливали бетонные блоки и отключали электроснабжение, что затрудняло работу супермаркета.

Как отреагировала полиция?

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Белоцерковского районного управления полиции. Правоохранители опросили участников конфликта и зафиксировали первичные обстоятельства инцидента.

В полицию обратились трое охранников супермаркета, которые заявили о получении телесных повреждений от неизвестных лиц во время конфликта. Сейчас все сведения внесены в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские продолжают проверку и устанавливают всех участников конфликта, а также выясняют правовые основания для проведения работ на территории возле супермаркета. Окончательная квалификация события будет предоставлена после завершения проверки и анализа всех собранных материалов.

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