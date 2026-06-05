Поліція Білої Церкви вже проводить перевірку та з'ясовує всі обставини інциденту.

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Що сталося біля супермаркету в Білій Церкві?

У четвер, 4 червня, близько 16:22 до поліції надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію поблизу одного із супермаркетів у Білій Церкві. Заявник повідомив правоохоронцям, що до магазину прибули невідомі особи, які почали заливати вхід бетоном.

Згодом надійшло ще одне звернення – вже від працівника компанії-орендаря приміщення. За його словами, група осіб завдала тілесних ушкоджень працівникам супермаркету.

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У місцевих телеграм-каналах та соцмережах повідомляють, що конфлікт міг бути пов'язаний зі суперечкою між орендодавцем та орендарем приміщення. За неофіційною інформацією, причиною стало питання оплати оренди.

Також повідомляється, що це не перший випадок перешкоджання роботі торгівельного закладу. Раніше біля магазину нібито встановлювали бетонні блоки та відключали електропостачання, що ускладнювало роботу супермаркету.

Як відреагувала поліція?

На місце події оперативно прибули працівники слідчо-оперативної групи Білоцерківського районного управління поліції. Правоохоронці опитали учасників конфлікту та зафіксували первинні обставини інциденту.

До поліції звернулися троє охоронців супермаркету, які заявили про отримання тілесних ушкоджень від невідомих осіб під час конфлікту. Наразі всі відомості внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські продовжують перевірку та встановлюють усіх учасників конфлікту, а також з'ясовують правові підстави для проведення робіт на території біля супермаркету. Остаточна кваліфікація події буде надана після завершення перевірки та аналізу всіх зібраних матеріалів.

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