Установлено 10 участников: в полиции рассказали, из-за чего избили девочку в Белой Церкви

Накануне в Белой Церкви подростки избили 12-летнюю девушку. Полиции удалось установить 10 участников инцидента.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ювенальной превенции Нацполиции Василия Богдана в эфире телемарафона. Кроме того, действия участников преступления были переквалифицированы.

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Почему между подростками мог возникнуть конфликт

По словам Богдана, причиной конфликта стали слухи о том, что девушка якобы распространяла сплетни о нескольких участниках инцидента.

Также подростки обвинили ее в том, что она, якобы, повредила входную дверь в квартиру одной из участниц избиения и должна заплатить 15 тысяч гривен за их ремонт.

Полиция уже идентифицировала 10 участников избиения, в возрасте от 10 до 16 лет. Один из них, 16-летний парень, угрожал девушке, ударил ее и распылил газовый баллончик в лицо.

Кроме того, он оказывал на нее психологическое давление, требуя деньги. За свои действия подросток может получить до 12 лет лишения свободы.

В полиции переквалифицировали действия участников преступления

Юноше предъявлено подозрение по факту пыток и вымогательства денег во время военного положения.

Сегодня были переквалифицированы действия всех участников преступления. Сейчас их действия рассматриваются в рамках досудебного расследования по факту совершения пыток, в том числе по предварительному сговору группы лиц,

– сообщил Богдан.

Он отметил, что проведение процессуальных действий требует времени, поскольку допрос пострадавшей происходит по методике "зеленой комнаты", что позволяет избежать повторной травматизации.

Что известно об избиении девушки в Белой Церкви

В соцсетях появилось видео, на котором группа подростков в Белой Церкви Киевской области жестоко избила 12-летнюю девочку. На кадрах видно, как пострадавшая, пытаясь защититься, закрывает лицо руками, тогда как ее по очереди бьют и парни, и девушки.

Кроме того, в интернете распространили фото, где нападавшие заставили девочку стать на колени.

Об инциденте в полицию сообщила мать потерпевшей. Следствие установило, что подростки собрались в местном парке и пригласили туда девочку, требуя от нее 15 тысяч гривен.

Чтобы запугать ее, 16-летний парень угрожал, ударил и распылил ей в лицо газовый баллончик, а также оказывал психологическое давление.

На видео видно, что он был не единственным, кто применял насилие, хотя некоторые подростки просто наблюдали за избиением.