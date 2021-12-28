В Белом доме назвали дату переговоров с Россией по поводу Украины
28 декабря 2021 , 05:35Читати новину українською
Источник:AFP
США и Россия определились с датой переговоров по ситуации у украинских границ. Такие переговоры пройдут 10 января 2022 года.
Конкретную дату переговоров в комментарии сообщил представитель службы национальной безопасности Белого дома.
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Неназванный представитель поделился ожиданием руководства Соединенных Штатов на сотрудничество с Россией. Сразу после этой встречи:
- 12 января – состоится встреча представителей России и НАТО,
- 13 января – проведут переговоры Россия и ОБСЕ.
Угроза вторжения России в Украину:
- Американские СМИ предположили, что Россия при полномасштабном вторжении может напасть с Азовского моря.
- В то же время у Владимира Путина заявляли, что Москву вроде бы безосновательно обвиняют в подготовке вторжения в Украину. Мол, Россия никогда "не нападает первой".
- Президент Джозеф Байден и Владимир Путин ранее уже провели переговоры из-за возможного вторжения в Украину. После этого американский президент побеседовал и с Владимиром Зеленским.
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