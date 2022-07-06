В боях за Лисичанск героически погиб командир белорусского батальона с позывным "Брест"

Сдерживая российских оккупантов возле Лисичанска, погиб "Брест" – командир белорусского батальона "Волат". Воин с первых дней полномасштабной войны присоединился к ВСУ.

Батальон "Волат" входит в полк имени Костуся Калиновского, который помогает украинским военным противостоять российским оккупантам.

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Как погиб "Брест" и что о нем известно

26 июня бойцы батальона "Волат" сдерживали танковый прорыв россиян возле Лисичанска. Небольшая группа воинов вступила в неравный бой с превосходящими силами противника. Уже за несколько часов столкновения отважные защитники из Беларуси отбили россиян и атаковали их технику. Во время боя только один воин батальона получил легкое ранение.

Однако после этого путинские солдаты пошли на защитников с танками и заставили их отступить. Батальон даже тогда не сдался и направил украинскую артиллерию против живой силы и техники врага. В один момент связь с батальоном прервалась.

Можно с уверенностью сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить наступление танковой колонны, тем самым дав возможность безопасно отвести основные силы на этом направлении,

– отметили в полку.

Во время боя героически погиб командир батальона "Волат" с позывным "Брест". В полку Калиновского отметили, что "Брест" был мужественным, решительным и готовым на все ради каждого своего бойца. У воина был исключительный авторитет среди солдат полка. Помогая Украине, он верил в будущее свободной Беларуси. Поэтому эта потеря очень тяжелая для полка.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким воина "Бреста" из-за потери.

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