Белорусам стоит посмотреть на оккупированный Донбасс и задуматься, – эксперт

Попытки России признать граждан Украины и Беларуси носителями русского языка для упрощения получения гражданства РФ – продолжение пропагандистского тезиса Путина о "едином народе".

Об этом 24 каналу рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Российское гражданство, "русское православие" – направления гибридной атаки Кремля на соседние страны. Путин использует это для поднятия ставок, чтобы усиливать военную эскалацию против Украины, принуждать к "русскому миру" под обстрелами,

– отмечает Валерий Дымов.

Политолог напоминает: доктриной о защите немецкоязычных граждан руководствовался Гитлер, который сначала присоединил Австрию, а затем аннексировал чешские Судеты. В результате это привело к началу Второй мировой войны.

По мнению Валерия Дымова, учитывая войну в Украине надо задуматься белорусам.

Чтобы увидеть, к чему приводит защита русскоязычных граждан, белорусы могут посмотреть на оккупированные Россией территории Донбасса. А также Абхазию и Южную Осетию. Путин хочет получить статус лидера так называемой союзного государства России и Беларуси после завершения нынешней президентской каденции. Белорусов могут насильно заставить получить российское гражданство,

– считает Дымов.

Эксперт добавляет: самые незащищенные русскоязычные граждане живут в ОРДЛО. Где их будто бы должны защищать российские пулеметы, минометы, танки и "Грады".

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По словам Дымова, во-первых, несмотря на авторитаризм Лукашенко, не надо на дипломатических уровнях делать из него второго Януковича. Не изолировать Лукашенко, чтобы он не упал, как недозрелый плод в руки Путина. Во-вторых, коммуницировать с европейскими друзьями Украины – особенно странами Балтии, где много русскоязычного населения.

"Страны Балтии, Польша могут стать следующими жертвами Путина. Поэтому Украине нужно заручиться их поддержкой. На международной арене проводить параллели между Путиным и Гитлером. Показывать, к чему приводит "защита русскоязычного населения", – говорит Дымов.

Как Россия заманивает украинских граждан?

Российское правительство предлагает внести изменения в закон, которые бы предусматривали возможность без прохождения собеседования признание носителями русского языка граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским, и подачи лично заявления о признании их носителями этого языка. Как известно, Путин в этом году упростил порядок получения российского гражданства сначала для жителей с оккупированных территорий Донбасса. А потом упростил процедуру получения вида на жительство в России для всех украинцев.



В ответ президент Зеленский упростил предоставление гражданства Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям на родине, и иностранцам, которые принимали участие в войне на Донбассе.