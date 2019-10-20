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      Білорусам варто подивитись на окупований Донбас і задуматись, – експерт

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      Росія хоче визнати українців носіями російської мови
      Росія хоче визнати українців носіями російської мови / gettyimages.com

      Намагання Росії визнати громадян України та Білорусі носіями російської мови для спрощення отримання громадянства РФ – продовження пропагандистської тези Путіна про "єдіний народ".

      Про це 24 каналу розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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      Російське громадянство, "русскоє православіє" – напрямки гібридної атаки Кремля на сусідні країни. Путін використовує це для підняття ставок, щоб посилювати військову ескалацію проти України, примушувати до "русского міра" під обстрілами,
      – зазначає Валерій Димов.

      Політолог нагадує: доктриною про захист німецькомовних громадян керувався Гітлер, який спочатку приєднав Австрію, а потім анексував чеські Судети. У результаті це призвело до початку Другої світової війни.

      На думку Валерія Димова, з огляду на війну в Україні треба задуматися білорусам.

      Щоб побачити, до чого призводить захист російськомовних громадян, білоруси можуть подивитися на окуповані Росією території Донбасу. А також Абхазію nf Південну Осетію. Путін хоче отримати статус лідера так званої союзної держави Росії і Білорусі після завершення нинішньої президентської каденції. Білорусів можуть насильно змусити отримати російське громадянство,
      – вважає Димов.

      Експерт додає: найбільш незахищені російськомовні громадяни живуть в ОРДЛО. Де їх ніби повинні захищати російські кулемети, міномети, танки і "Гради".

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      За словами Димова, по-перше, попри авторитаризм Лукашенка, не треба на дипломатичних рівнях робити з нього другого Януковича. Не ізольовувати Лукашенка, щоб він не впав, як недозрілий плід, у руки Путіна. По-друге, комунікувати з європейськими друзями України – особливо країнами Балтії, де багато російськомовного населення.

      "Країни Балтії, Польща можуть стати наступними жертвами Путіна. Тому Україні треба заручитися їхньої підтримкою. На міжнародній арені проводити паралелі між Путіним і Гітлером. Показувати, до чого призводить "захист російськомовного населення", – говорить Димов.

      Як Росія заманює українських громадян? Російський уряд пропонує внести зміни до закону, які б передбачали можливість без проходження співбесіди визнання носіями російської мови громадян Білорусі й України, які вільно володіють російською, pf подачі особисто заяви про визнання їх носіями цієї мови. Як відомо, Путін у цьому році спростив порядок отримання російського громадянства спочатку для жителів з окупованих територій Донбасу. А потім спростив процедуру отримання посвідки на проживання у Росії для всіх українців.

      У відповідь президент Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі Володимир Путін Олександр Лукашенко
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