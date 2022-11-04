Белорусская оппозиция анонсирует масштабные протесты с приближением победы Украины

Лукашенко пытается восстановить отношения с Западом, которые окончательно разрушились после начала российского вторжения в Украину. Такие действия диктатора вызывают раздражение в Кремле.

Сегодня это не единственная проблема Лукашенко. Поражения России в войне, приближающие победу Украины, являются крючком спуска к началу протестов в Беларуси. Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя "Объединенного переходного кабинета" Беларуси Павел Латушко.

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Лукашенко пересек "красную линию"

Оппозиционный политик отметил, что Александр Лукашенко пытается стучать в двери европейских и американских чиновников, пытаясь "продать" тему политических заключенных в Беларуси.

Каждые пять лет он задерживал и арестовывал представителей оппозиции. Потом торговался с Западом: с него снимали санкции и он отпускал политических заключенных,

– рассказал Латушко.

По его мнению, западные политики больше не покупаются на подобные действия Лукашенко. Он ведь уже пересек "красную линию", и сейчас таким способом ему договориться невозможно.

Россия раздражена

Оппозиционер отметил, что Лукашенко пытается балансировать и в отношениях с Россией, налаживая контакты с Китаем.

"Намерения главы Беларуси вызывают также раздражение в Кремле, и могут быть восприняты там как измена", – сказал Латушко.

В Беларуси усилились репрессии

Тем временем в Беларуси набирают обороты протестные движения. По мнению собеседника, стимулом к ним станет приближение победы Украины. И тогда "Объединенный переходный кабинет" запустит план, который сейчас готовит.

Этого плана очень боится власть, и потому они усилили репрессии,

– подчеркнул Латушко.

По его словам, в Беларуси задерживают десятки людей, потому что Лукашенко реально опасается внутренних протестов. Но политик уверен, что эти процессы связаны с ожиданиями и верой в то, что Украина победит.

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События вокруг Беларуси: коротко

Беларусь и Россия планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил.

С начала оккупации Украины российскими вооруженными силами Лукашенко передал россиянам десятки тысяч тонн боеприпасов. Также с территории Беларуси наносятся ракетные удары и запускаются иранские дроны-камикадзе по Украине.

Угроза наступления россиян со стороны Беларуси до сих пор высокая. Но если Путин и Лукашенко отважатся на это, то, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, для них такие действия закончатся позорным поражением.