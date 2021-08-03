Активисты анонсировали новые акции в Киеве из-за смерти Шишова и ситуации в Беларуси
Источник:24 канал
Вечером 3 июля под зданием посольства Беларуси в Киеве прошла акция памяти погибшего Виталия Шишова. На ней белорусы анонсировали новые акции в украинской столице из-за смерти активиста и ситуации в Беларуси.
На акции чествования выступил основатель белорусского движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик. Он подчеркнул, что активисты не будут молчать о преступлениях режима Александра Лукашенко.
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В Киеве белорусские активисты и в дальнейшем будут проводить акции.
Лучшей памятью для убитого Виталия Шишова является еще большая активность всех белорусов Киева и всех друзей белорусов,
– отметил Сивчик.
Он напомнил, что на столичном Майдане Независимости уже год каждое воскресенье проходят акции протеста против преступлений белорусских властей. Такой же протест состоится и 8 августа, в 14:00.
Сивчик призвал присоединиться к нему как можно больше людей, чтобы напомнить Лукашенко и людям, которые сидят в дипучреждениях, что они должны отвечать за свои поступки, убийства, террор, репрессии против собственного народа.Справка. В акции памяти погибшего Шишова в столице Украины приняли участие сотни людей. Организаторы обратились к Владимиру Зеленскому и МВД Украины с требованием найти и наказать тех, кто причастен к убийству активиста. Также они отметили, что Украина должна прекратить все отношения с режимом Лукашенко.
Акция памяти Шишова под белорусским посольством в Киеве: видео
Смерть Виталия Шишова: что известно
- Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков.
- Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Украинские правоохранители отметили, что будут проверять все версии трагедии, в том числе и возможность убийства.
- Также дело будут расследовать и журналисты издания Bellingcat.
- Близкие активиста рассказали, что за ним следили с тех пор, как мужчина приехал в Украину. Друзья Шишова убеждены, что это было не самоубийство.
- Девушка погибшего Божена Жолудь призвала попрощаться с иллюзиями, что мирные протесты в Беларуси смогут положить конец режиму Лукашенко.