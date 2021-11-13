Белорусские силовики дают мигрантам кусачки и топоры для перерезания проволоки на границе

Действия режима Александра Лукашенко привели к миграционному кризису на белорусско-польской границе. Каждый день силовики диктатора свозят туда все больше беженцев.

Сотрудники пограничной службы Беларуси также активно дают указания, как перейти в страны Европейского Союза. Об этом пишет NYT после общения с иракскими мигрантами.

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Даже раздавали кусачки и топоры, чтобы прорезать пограничные заборы,

– говорится в материале.

Баяр Ават, иракский курд, рассказал, что белорусы помогли его группе добраться до границы, указав маршрут, который обходил официальный пункт и приводил к щели, прорезанной в ограде.

Что этому предшествовало

В августе 2021 года правительство Беларуси ослабило визовые правила, сделав перелет в страну более привлекательным путем попасть в Европу, чем морем из Турции в Грецию.

А государственная авиакомпания Белавиа увеличила количество рейсов с Ближнего Востока в Минск.

Миграционный кризис: кратко

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда заметили большое количество беженцев с Ближнего Востока. Они пытались попасть в Европу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что диктатор Лукашенко спровоцировал миграционный кризис на границе для дестабилизации ситуации в Европейском Союзе.

Польское государство также сообщило, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно. Запад уверен, что их свезли на границу, чтобы потом вытеснить на территорию ЕС.

Эти действия режима Лукашенко привели к миграционному кризису на линии разграничения.