Прорыв белорусских военных вертолетов в Польшу: лукашенковского посла вызвали в МИД

Военные вертолеты, которые охраняли диктатора Александра Лукашенко, нарушили воздушное пространство Польши. МИД страны выразил протест временному поверенному по делам Беларуси.

Минску передали и другие претензии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

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Яблонский отметил, что такие вещи происходят в каждой стране. Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы. Польские союзники уже проинформированы о нарушении военными каналами.

Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни,

– считает заместитель главы МИД Польши.

По его словам, разговор с белорусским дипломатом в министерстве был очень коротким.

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", – сообщил Яблонский.

Беларуси также передали другие претензии. Варшава отметила снижение уровня безопасности на границе из-за:

перемещения на территорию соседней страны наемников ЧВК "Вагнера",

попытки мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

"Мы против этого и будем защищаться", – подытожил замглавы МИД Польши.

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