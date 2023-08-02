Прорыв белорусских военных вертолетов в Польшу: лукашенковского посла вызвали в МИД
Источник:RMF 24
Военные вертолеты, которые охраняли диктатора Александра Лукашенко, нарушили воздушное пространство Польши. МИД страны выразил протест временному поверенному по делам Беларуси.
Минску передали и другие претензии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
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Посла Беларуси вызвали в МИД Польши
Яблонский отметил, что такие вещи происходят в каждой стране. Варшава реагирует, делает выводы и укрепляет механизмы охраны границы. Польские союзники уже проинформированы о нарушении военными каналами.
Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни,
– считает заместитель главы МИД Польши.
По его словам, разговор с белорусским дипломатом в министерстве был очень коротким.
"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также причастна к этой войне", – сообщил Яблонский.
Беларуси также передали другие претензии. Варшава отметила снижение уровня безопасности на границе из-за:
- перемещения на территорию соседней страны наемников ЧВК "Вагнера",
- попытки мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.
"Мы против этого и будем защищаться", – подытожил замглавы МИД Польши.
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Белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши: коротко
- Первыми о белорусских вертолетах на территории Польши сообщили местные жители. Одна из очевидцев обнародовала соответствующее фото в своем профиле в соцсети.
- Вертолеты летели очень низко – на высоте 200 – 300 метров. Местами они опускались еще ниже.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные средства для охраны. Речь идет о боевых вертолетах.
- Ожидаемо, что в Беларуси заявили, что их вертолеты не нарушали воздушное пространство Польши. В то же время, в заявлении назвали точный вид техники, а именно Ми-24 и Ми-8.