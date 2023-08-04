Неопровержимые доказательства: Польша передала Беларуси данные о нарушении границы вертолетами

Посольство Польши предоставило МИД Беларуси информацию, подтверждающую, что воздушное пространство страны 1 августа нарушили белорусские вертолеты. Минск срочно попросили прояснить инцидент и прекратить провокации вдоль границы.

Об этом заявили в МИД Польши. Беларусь не признает свою причастность.

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Польша предоставила Беларуси доказательства нарушения границы

Посольство Польши в Минске 4 августа предоставило Министерству иностранных дел Беларуси подробное подтверждение факта нарушения польского воздушного пространства двумя белорусскими военными вертолетами.

Представленные данные противоречат позиции Республики Беларусь, высказанной в официальных коммюнике белорусского Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Призываем белорусскую сторону безотлагательно прояснить этот инцидент, скорректировать свою позицию по этому вопросу и прекратить любые провокации вдоль польско-белорусской границы.

– говорится в сообщении польского МИД.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сначала утверждало, что белорусские вертолеты не нарушали польское воздушное пространство. Однако очевидец инцидента Михал Цешлак заявил, что это было однозначно, и если бы вертолеты не были на польской стороне границы, он бы их не увидел и не услышал.

"Когда вертолет пролетает в 4 километрах от нас, вы не можете услышать даже звука. А мы видели красную звезду. Каждый может отличить ее от красно-белой шахматной доски", – объяснил Цешлак.

Позже Министерство обороны Польши это признало. Заместитель главы польского МИД Павел Яблонский, комментируя ситуацию, настаивал на том, что польские радиолокационные системы сработали.

"Эта информация была ошибочной в начале, но она была исправлена очень быстро", – подытожил Яблонский.

Глава министерства обороны Мариуш Блащак приказал увеличить количество солдат на границе и выделил для защиты дополнительные силы и средства, в том числе боевые вертолеты. НАТО также проинформирован об этом инциденте.

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Посол Беларуси вызван в МИД

Поздно вечером 1 августа временно поверенного в делах посольства Беларуси срочно вызвали в Министерство иностранных дел. Замминистра иностранных дел сообщил, что встреча в МИД с временно поверенным в делах Беларуси "была очень короткой".

Мы выразили решительный протест по поводу нарушения воздушного пространства, а также по поводу эскалации действий против Украины, поскольку Беларусь также является соучастником этой войны. Но, прежде всего, ухудшение безопасности на нашей границе: переселение вагнеровцев, нападения организованных групп мигрантов – это, к сожалению, происходит постоянно, – заявил Яблонский.

Он подытожил, что Польша выступает против этого и будет защищаться.

Независимый портал "Белорусский Гаюн" сообщил, что Лукашенко с 30 июля находится в своей резиденции в селе Выскули. По мнению журналистов, отслеживающих передвижение войск в Беларуси, польское воздушное пространство нарушили случайно.