Белорусский батальон Кастуся Калиновского стал полком

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского был реорганизован в полк. В него войдут 2 подразделения.

Батальон белорусских добровольцев вошел в состав Вооруженных Сил Украины еще в марте. Его назвали в честь национального героя и одного из руководителей национально-освободительного восстания белорусов, поляков, украинцев и литовцев.

Заметьте , погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского.

Батальон Калиновского стал полком

Батальон белорусских добровольцев имени Кастуся Калиновского был реорганизован в полк.

Учитывая масштабы стоящих перед белорусскими воинами задач, переходим к следующему этапу создания национальной воинской части. Объявляется создание Белорусского полка имени Кастуся Калиновского,

– говорится в сообщении.

В состав полка войдут:

батальон "Литвин";

батальон "Волат".

"Победа будет за нами. Да здравствует Беларусь! Слава Украине!", - подытожили защитники.

Полк входит в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Желание белорусских добровольцев бороться с украинцами против российских оккупантов поддержала оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал их "сумасшедшими гражданами". В белорусском МВД 26 марта заявили, что они знают о 50 участниках батальона, и всех их ждет уголовная ответственность.

Полк Кастуся Калиновского реорганизовали в батальон: смотрите видео

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Война в Украине: последние новости

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские кафиры сосредоточивают основные усилия на Юге и Востоке Украины. В частности, они пытаются вести наступление вдоль всей линии столкновения на Донбассе . В то же время, захватчики обстреливают населенные пункты из артиллерии.

Также россияне обстреливают Сумскую область. Кроме того, они вторично попытались прорвать границу . Однако украинским защитникам удалось остановить их наступление. Тем не менее, в ближайшее время штурм может возобновиться.

По словам заместителя министра обороны Анна Маляр, кафиры не имеют преимущества в воздухе. Однако риск вражеских ракетных ударов остается на всей территории нашего государства.

В то же время, украинские бойцы продолжают уничтожать российских захватчиков. В частности, в Запорожье украинские бойцы обезвредили примерно 50 российских военных и уничтожили 20 единиц вражеской техники.

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