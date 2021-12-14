Белорусский генерал присутствовал при штурме границы с Польшей – спецслужбы
Источник:PAP
Спецслужбы Белоруссии заявили, что во время штурма их границы присутствовал генерал из Белоруссии. Это-де свидетельствует, что Минск проводит гибридную спецоперацию.
Генерал "держал руку на пульсе"
Речь идет о штурме границы на переходе Кузница – Брузги 16 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.
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Это был человек, который своим поведением привлек внимание наших пограничников. Он якобы был направлен туда для каких-то мер по надзору и контролю. Казалось, что он "держал руку на пульсе" относительно того, что происходило на этом участке нашей границы,
– сказал Жарин.
Что известно о белорусском чиновнике
По данным польских спецслужб, белорусским чиновником был генерал-майор Роман Подлинев. Он занимает должность заместителя начальника пограничной службы.
"Присутствие такого высокопоставленного чиновника во время атак на польскую границу показывает масштабы причастности белорусских служб к этим действиям. Это ясно показывает, что речь идет о гибридной операции", – подчеркнул политик.
Мигранты на границе Беларуси и Польши: главное
- Ситуация накалилась 8 ноября. Тогда колонна мигрантов двинулась из Беларуси в сторону польской границы. Беженцы из стран Ближнего Востока пытались попасть в Европейский Союз.
- С этого времени нелегалы начали штурмовать границу. Кроме того, они организовали лагерь неподалеку.
- В НАТО заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует мигрантов для давления на Евросоюз. Против политика ввели новые санкции.
- Очередное обострение произошло 12 декабря. Около полусотни агрессивных нелегалов пытались силой прорваться через границу.
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