Белорусский генерал присутствовал при штурме границы с Польшей – спецслужбы

Спецслужбы Белоруссии заявили, что во время штурма их границы присутствовал генерал из Белоруссии. Это-де свидетельствует, что Минск проводит гибридную спецоперацию.

Генерал "держал руку на пульсе"

Речь идет о штурме границы на переходе Кузница – Брузги 16 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

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Это был человек, который своим поведением привлек внимание наших пограничников. Он якобы был направлен туда для каких-то мер по надзору и контролю. Казалось, что он "держал руку на пульсе" относительно того, что происходило на этом участке нашей границы,

– сказал Жарин.

Что известно о белорусском чиновнике

По данным польских спецслужб, белорусским чиновником был генерал-майор Роман Подлинев. Он занимает должность заместителя начальника пограничной службы.

"Присутствие такого высокопоставленного чиновника во время атак на польскую границу показывает масштабы причастности белорусских служб к этим действиям. Это ясно показывает, что речь идет о гибридной операции", – подчеркнул политик.

Мигранты на границе Беларуси и Польши: главное

Ситуация накалилась 8 ноября. Тогда колонна мигрантов двинулась из Беларуси в сторону польской границы. Беженцы из стран Ближнего Востока пытались попасть в Европейский Союз.

С этого времени нелегалы ​​начали штурмовать границу. Кроме того, они организовали лагерь неподалеку.

В НАТО заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко использует мигрантов для давления на Евросоюз. Против политика ввели новые санкции.

Очередное обострение произошло 12 декабря. Около полусотни агрессивных нелегалов пытались силой прорваться через границу.

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