С полигона под Минском скрылся вооруженный срочник, – активисты

Курьезные инциденты случаются не только в российской армии, но и в подразделениях военных сил, подконтрольных Лукашенко. С полигона под столицей Беларуси скрылся солдат с оружием, который проходил срочную службу.

Путин продолжает втягивать Беларусь в полномасштабную войну против Украины – эксперты постоянно говорят об очередной попытке нападения со стороны страны-приспешника России. Однако, учитывая информацию от белорусских активистов, Кремлю вряд ли удастся воплотить свой план. Появились сообщения, что с полигона бегут солдаты.

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Срочник скрылся с оружием

После обеда 19 октября белорусские телеграмм-каналы сообщили, что на полигоне под Минском не хватает одного военнослужащего. Срочник проходил службу во внутренних войсках МВД государства.

Полигон располагается рядом с деревней Околица. По предварительной информации, сразу стало известно, что беглец имел при себе автомат.

Впоследствии выяснилось, что срочник сбежал из воинской части 3214. И с ним все-таки было оружие. Пока неизвестно, поймали ли мужчину, или он все еще разгуливает по степям Беларуси. Однако стоит отметить, что у него, в отличие от других "послушных" военных, есть возможность не выполнять преступные приказы диктатора Лукашенко.

Проблемы в русской армии

Всегда приятно знать, что у врага какие-то невзгоды. Недавно в министерстве обороны Великобритании заявили о проблемах с военным командованием в армии оккупантов. Фактически мобилизованных солдат оставляют на произвол судьбы – ими некому заниматься. Поэтому захватчики деморализованы и лишены боевого духа.

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Кроме того, путинским солдатам просто не выплачивают обещанные средства. Как бы Россия ни пыталась скрывать свое экономическое положение, но с каждым днем это все труднее делать. Родные мобилизованных россиян вряд ли смогут дождаться хоть какой-то финансовой помощи от государства.

Военный эксперт Павел Нарожный также объяснил, почему частичная мобилизация прошла не очень успешно. По его словам, если оценивать российский призыв по количеству "голов", которых удалось собрать Путину, то все вроде бы хорошо. Однако "качество" этих людей – совсем другой вопрос.

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