Белорусский вертолет сбил российский ударный дрон, который летел в Украину, – источники

В ночь на 12 июля агрессор массированно обстреляла Украину. Во время этой атаки произошел необычный случай. Белорусские силы уничтожили российский ударный дрон.

Как сообщают источники 24 Канала в ГУР, вертолет Ми-24 сил ПВО Беларуси 12 июля атаковал и уничтожил российский ударный БПЛА типа "Гербера", летевший в сторону Украины.

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Как Беларусь сбила российский дрон?

В тот момент в воздушном пространстве Беларуси находились по меньшей мере три российских беспилотника.

Вертолет белорусских сил ПВО при выполнении задания по контролю воздушного пространства доложил об обнаружении и уничтожении ударного дрона. Сообщается, что обломки сбитого БПЛА упали на территории Гомельской области.

Справка: Дрон "Гербера" имеет более широкий спектр задач, чем "Шахед". Речь идет о трех функциях – поражении целей, служении РЭБом и ложной целью для ПВО. Дальность полета дрона с боевой частью ограничена, а без нее может составлять 300 киломметров.

Напомним, что в ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 623 средствами воздушного нападения. Среди них – 597 дронов, из которых 339 – "Шахеды" и 26 крылатых ракет Х-101. Тогда в Черновцах враг убил 2 человека.

Это 43-летний работник Снятинского горсовета Святослав Лазаренко и 26-летняя заведующая одной из черновицких аптек Диана Кравченко. Девушка находилась в доме во время ракетной атаки. Мужчина был смертельно ранен обломком, когда ехал по главной улице Черновцов.

Комментируя очередную массированную атаку, Владимир Зеленский отметил, что враг продолжает применять свою специфическую тактику террора против Украины, нанося удары концентрированно по тому или иному городу или региону. Число "Шахедов" пытаются держать на уровне около 300 штук.

Кроме того, в каждой атаке противник использует сотни специальных дронов-имитаторов. Их задача – перегрузить ПВО и усложнить ущерб именно ударным беспилотникам.

К слову, полковник Маркус Райснер заявил, что массированные атаки преследуют две стратегические цели: уничтожение военно-промышленного комплекса и влияние на украинское общество. Путин хочет принудить Киев к капитуляции в конце года.