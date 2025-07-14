Як повідомляють джерела 24 Каналу у ГУР, вертоліт Мі-24 сил ППО Білорусі 12 липня атакував та знищив російський ударний БпЛА типу "Гербера", який летів у бік України.

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Як Білорусь збила російський дрон?

У той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.

Вертоліт білоруських сил ППО під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрону. Повідомляється, що уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.

Довідка: Дрон "Гербера" має ширший спектр завдань, ніж "Шахед". Йдеться про три функції – ураження цілей, слугування РЕБом і хибною ціллю для ППО. Дальність польоту дрона з бойовою частиною обмежена, а без неї може становити 300 кілометрів.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 липня Росія атакувала Україну 623-ма засобами повітряного нападу. Серед них – 597 дронів, з яких 339 – "Шахеди" та 26 крилатих ракет Х-101. Тоді у Чернівцях ворог вбив 2 людини.

Це 43-річний працівник Снятинської міськради Святослав Лазаренко та 26-річна завідувачка однієї з чернівецьких аптек Діана Кравченко. Дівчина перебувала в будинку під час ракетної атаки. Чоловік був смертельно поранений уламком, коли їхав головною вулицею Чернівців.

Коментуючи чергову масовану атаку, Володимир Зеленський зауважив, що ворог продовжує застосовувати свою специфічну тактику терору проти України, завдаючи ударів концентровано по тому чи іншому місту або регіону. Кількість "Шахедів" намагаються тримати на рівні близько 300 штук.

Окрім того, у кожній атаці противник використовує сотні спеціальних дронів-імітаторів. Їхнє завдання – перевантажити ППО та ускладнити збиття саме ударних безпілотників.

До слова, полковник Маркус Райснер заявив, що масовані атаки мають дві стратегічні цілі: знищення військово-промислового комплексу та вплив на українське суспільство. Путін хоче примусити Київ до капітуляції наприкінці року.