Уночі росіяни атакували Шосткинську та Сумську громади, передає 24 Канал із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова та ДСНС.

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Що відомо про жертв і постраждалих?

У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм.

Поранені четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина. Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно.

Які руйнування інфраструктури?

14 липня ворожі БпЛА атакували один із об'єктів цивільної інфраструктури міста Суми. Відбулося часткове руйнування нежитлової будівлі з подальшим займанням. Горіння відбувалося як всередині приміщення, так і на покрівлі. Попри всі складнощі, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури.