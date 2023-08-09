Минирование границы с Беларусью было бы оптимальным вариантом по нескольким причинам. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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Политика гуманности мешает

В Польше и Литве усиливают охрану границы с Беларусью из-за угрозы со стороны вагнеровцев и так называемых "мигрантов". В то же время, минировать границы с Беларусью не планируют.

Это возвращает вопрос политики гуманности Европейского Союза. Сколько лет они существуют, столько и идею толерантности продвигают. На этом воспитали целое поколение молодежи,

– заметил Олег Жданов.

Если мигранты незаконно пересекают границу – это нарушение законодательства. Поэтому в большинстве стран пограничникам позволяют открывать огонь на поражение.

Зато есть разница между тем, пересекает ли границу вооруженный или не вооруженный человек. Если это человек без оружия – им должна заниматься полиция и миграционная служба. Если без оружия – тогда его квалифицируют как врага и могут ликвидировать.

"Именно поэтому и не минуют границы. И потому еще тысячу военных перебрасывают на границу с Беларусью. Скорее всего, в ближайшее время примут решение о полное закрытие белорусско-польской границы", – отметил военный эксперт.

Это хорошее решение и, потому что остановятся грузовые перевозки из Беларуси. Учитывая, что у соседних стран также закрыты границы или пропускные пункты, доставлять товары в Беларусь станет гораздо сложнее. Возможно, это остановит Александра Лукашенко от дальнейших провокаций.

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