Минирование границы с Беларусью было бы оптимальным вариантом по нескольким причинам. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.
Читайте больше Трещинка в щите Европы: что не так с реакцией Польши и НАТО на провокации Лукашенко и Путина
Политика гуманности мешает
В Польше и Литве усиливают охрану границы с Беларусью из-за угрозы со стороны вагнеровцев и так называемых "мигрантов". В то же время, минировать границы с Беларусью не планируют.
Это возвращает вопрос политики гуманности Европейского Союза. Сколько лет они существуют, столько и идею толерантности продвигают. На этом воспитали целое поколение молодежи,
– заметил Олег Жданов.
Если мигранты незаконно пересекают границу – это нарушение законодательства. Поэтому в большинстве стран пограничникам позволяют открывать огонь на поражение.
Зато есть разница между тем, пересекает ли границу вооруженный или не вооруженный человек. Если это человек без оружия – им должна заниматься полиция и миграционная служба. Если без оружия – тогда его квалифицируют как врага и могут ликвидировать.
"Именно поэтому и не минуют границы. И потому еще тысячу военных перебрасывают на границу с Беларусью. Скорее всего, в ближайшее время примут решение о полное закрытие белорусско-польской границы", – отметил военный эксперт.
Это хорошее решение и, потому что остановятся грузовые перевозки из Беларуси. Учитывая, что у соседних стран также закрыты границы или пропускные пункты, доставлять товары в Беларусь станет гораздо сложнее. Возможно, это остановит Александра Лукашенко от дальнейших провокаций.
Олег Жданов объяснил, почему Польша не минует границы с Беларусью: смотреть видео
Белоруссия продолжает провокации на границах: что известно
- Вагнеровцы все чаще замечают у белорусско-польской границы. В частности, на днях их видели на базе отдыха, что всего в двух километрах от Польши. Между прочим, наемники уже пытались пересечь границу, но безуспешно.
- Более того, польская разведка сообщила, что КГБ и вагнеровцы готовят новую провокацию на границе с Польшей. Операцию "Прибой" разработали еще зимой 2021 года. Речь идет о рассредоточении около 50 бывших афганских военных по Беларуси. Этот план сейчас реактивируют и осовременивают. Предварительные данные свидетельствуют о подготовке пограничного конфликта. Разведчики отметили, что операция "Прибой" должна быть полностью готова 1 сентября.
- Также белорусские пограничники 6 августа прибегли к новой провокации на границе с Латвией. Они помогли мигрантам перейти изгородь, пережав провода. Следует заметить, что впоследствии продырявленное ограждение залатали, чтобы мигранты не могли вернуться в Беларусь.