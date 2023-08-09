Мінування кордону із Білоруссю було б оптимальним варіантом з кількох причин. Про це на своєму ютуб-каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.
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Політика гуманності стає на заваді
У Польщі та Литві посилюють охорону кордону з Білоруссю через загрозу з боку вагнерівців і так званих "мігрантів". Водночас мінувати кордони з Білоруссю не планують.
Це повертає до питання політики гуманності Європейського Союзу. Скільки років вони існують, стільки й ідею толерантності просувають. На цьому виховали ціле покоління молоді,
– зауважив Олег Жданов.
Якщо мігранти незаконно перетинають кордон – це порушення законодавства. Тож здебільшого у країнах дозволяють прикордонникам відкривати вогонь на ураження.
Натомість є різниця між тим, чи кордон перетинає озброєна або не озброєна людина. Якщо це людина без зброї – нею мають займатися поліція та міграційна служба. Якщо ж без зброї – тоді її кваліфікують як ворога та можуть ліквідувати.
"Саме тому й не мінують кордони. І тому ще тисячу військових перекидають на кордон із Білоруссю. Найімовірніше, найближчим часом приймуть рішення про повне закриття білорусько-польського кордону", – зазначив військовий експерт.
Це гарне рішення й, тому що зупиняться вантажні перевезення з Білорусі. Зважаючи на те, що у сусідніх країн також закриті кордони чи пропускні пункти, доставляти товари в Білорусь стане набагато складніше. Можливо, це зупинить Олександра Лукашенка від подальших провокацій.
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Білорусь продовжує провокації на кордонах: що відомо
- Вагнерівців все частіше помічають біля білорусько-польського кордону. Зокрема, днями їх бачили на базі відпочинку, що всього за два кілометри від Польщі. Між іншим, найманці вже намагались перетнути кордон, але без успіху.
- Щобільше, польська розвідка повідомила, що КДБ та вагнерівці готують нову провокацію на кордоні з Польщею. Операцію "Прибій" розробили ще взимку 2021 року. Мовиться про розосередження близько 50 колишніх афганських військових по Білорусі. Цей план зараз реактивують та осучаснюють. Попередні дані свідчать про підготовку прикордонного конфлікту. Розвідники зазначили, що операція "Прибій" має бути повністю готова 1 вересня.
- Також білоруські прикордонники 6 серпня вдались до нової провокації на кордоні з Латвією. Вони допомогли мігрантам перейти огорожу, перетиснувши дроти. Варто зауважити, що згодом продірявлену огорожу залатали, щоб мігранти не могли повернутися до Білорусі.